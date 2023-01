Tessa Virtue fiancée à Morgan Rielly des Maple Leafs de Toronto

La patineuse artistique olympique Tessa Virtue a révélé qu’elle était fiancée au défenseur des Maple Leafs de Toronto, Morgan Rielly.

Elle a fait l’annonce le Sans perdre votre sang-froid podcast mis en ligne mardi.

La triple médaillée d’or olympique maintenant à la retraite a déclaré à l’animatrice de podcast Shantelle Bisson qu’elle avait rencontré Rielly par l’intermédiaire d’amis communs.

L’annonce officielle est intervenue quelques jours après que Virtue a publié une photo sur Instagram d’elle et de Rielly avec la légende “Si longtemps 2022 … tu étais spécial.”

Virtue et son ancien partenaire de patinage Scott Moir sont devenus les patineurs artistiques les plus décorés de l’histoire olympique aux Jeux de PyeongChang 2018, remportant un total de cinq médailles au cours de leur carrière – trois d’or et deux d’argent.

Le 14 décembre, Virtue et Moir ont été nommés à l’Ordre du Canada.