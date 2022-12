Tessa Virtue et Scott Moir investis dans l’Ordre du Canada

Les amoureux de la danse sur glace à la retraite du Canada, Tessa Virtue et Scott Moir, ajouteront une autre médaille à leur carrière légendaire après avoir été investis dans l’Ordre du Canada.

Le bureau du gouverneur général a annoncé que Virtue et Moir, qui sont les danseurs sur glace les plus décorés de l’histoire du sport, recevront l’un des plus grands honneurs du pays lors d’une cérémonie à Rideau Hall à Ottawa mercredi.

« Ils ont enhardi les patineurs artistiques de demain grâce à leurs démonstrations élégantes de force et de chimie, et en faisant la promotion de l’inclusivité dans le sport en tant que fiers partisans d’Olympiques spéciaux Canada », lit-on dans un communiqué du bureau du gouverneur général. “Sans aucun doute une force avec laquelle il faut compter en tant que partenaires, ils soutiennent également leurs communautés en tant qu’individus.”

Les triples médaillés d’or l’ont qualifiée de carrière après les Jeux olympiques de PyeongChang en 2018. Les deux étaient partenaires sur glace depuis plus de 20 ans, capturant le cœur du monde du patinage artistique avec leur chimie et leurs performances émotionnelles.

Le couple a annoncé sa retraite en 2019, Moir qualifiant leur carrière de “belle balade”.