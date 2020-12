Tess Daly a réfléchi à son temps de travail avec feu Sir Bruce Forsyth sur Strictly Come Dancing – et dit qu’elle a été étonnée par les choses «banales» qu’il a faites pendant son temps libre.

L’animateur de télévision âgé de 51 ans a travaillé avec Sir Bruce pendant les 11 premières saisons de Strictly jusqu’à ce que la légende du divertissement prenne sa retraite en 2014.

Sir Bruce est malheureusement décédé à l’âge de 89 ans en 2017 et Tess continue de manquer profondément à la star après l’avoir prise sous son aile en tant que co-animatrice de leur émission à succès BBC One.

En réfléchissant à son passage avec Sir Bruce, Tess a expliqué qu’elle devait se pincer au fait qu’elle travaillait avec lui – et ensuite cacher son étonnement devant le fait qu’il ferait des choses ennuyeuses normales.







(Image: BBC / Guy Levy)



Elle a déclaré au magazine Fabulous: «J’avais travaillé à la télévision pendant un certain nombre d’années avant Strictly, faisant de la télé pour enfants et quelques émissions du samedi soir, mais rien de cette ampleur. Et j’avais grandi en regardant Bruce Forsyth à la télé samedi soir, donc être à côté de lui était assez surréaliste.

«Il n’a jamais eu d’ego. Pour maintenir une carrière dans le show business aussi longtemps que Brucie l’a fait – tant qu’il était dans le Guinness World Records en tant qu’artiste le plus ancien du pays – vous ne pouvez pas avoir trop d’ego car si c’était désagréable de travailler avec vous, alors ils je choisirais quelqu’un d’autre.

Révélant sa surprise que Sir Bruce était en effet un simple mortel comme le reste d’entre nous, elle a poursuivi: «Il m’a raconté une histoire lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à propos d’emmener son fils à Homebase et je me souviens juste d’avoir pensé:« Vous allez à Homebase?!







(Image: PA)



«Je ne pouvais pas le croire, je pensais qu’il vivait dans des chaussures brillantes avec un projecteur sur lui. Je ne pouvais pas l’imaginer faire des tâches quotidiennes et banales, parce qu’il était une icône.

«C’était passionnant de travailler avec lui parce qu’il était infiniment généreux, gentil et altruiste avec moi et tous ceux qu’il rencontrait.

Tess a animé Strictly avec Claudia Winkleman depuis que Sir Bruce s’est éloigné de la série en 2014.







(Image: BBC / Guy Levy)



Samedi soir, les dames ont présidé la grande finale de la série 2020 de l’émission – qui a été remportée par le comédien Bill Bailey.

Exprimant sa joie d’avoir remporté le Glitterball Trophy samedi soir, Bill a déclaré: «C’est surréaliste, c’est extraordinaire, c’est merveilleux. Je n’ai jamais pensé que nous irions aussi loin.

Louant son partenaire professionnel, Oti Mabuse, Bill a jailli: « elle m’a transformé en danseuse. »