Tess Daly a célébré son mari Vernon Kay pour la rendre si fière de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Sans lui à ses côtés, l’animatrice de Strictly Come Dancing a récemment admis qu’elle était en larmes et qu’elle souffrait de nuits blanches.

Mais le plus important – Tess, 51 ans, a révélé – que son mari l’avait rendue « si fière » après avoir fait la coupe pour les quatre derniers.

Elle a écrit: « Tellement fier que Vern ait atteint les quatre derniers! »

Bien qu’il lui manque terriblement, Tess l’a exhortée à continuer de voter pour son mari et les a remerciés pour leur soutien.







(Image: Tess Daly / Instagram)



Elle a ajouté: « Merci BEAUCOUP d’avoir voté pour le garder là-bas! Cela signifie le (monde) qui regarde ce soir?! »

Cela vient après son apparition candide sur Lorraine où elle a admis que son mari lui manquait terriblement.

Tess a confié à Lorraine que c’était une éternité depuis que son mari Vernon s’était rendu au château du Pays de Galles.







(Image: Tess Daly / Instagram)



L’hôte Strictly a parlé de ses angoisses sur le fait que Vernon ait froid et faim, ce qui l’a empêchée de dormir la nuit.

Toute l’expérience l’a eue en larmes et en rires alors que Tess parlait avec tendresse de son mari Vernon.

« Oh mon Dieu, c’est comme s’il était parti pour toujours », a déclaré Tess.







(Image: WireImage)



«Je pense à lui à chaque instant de chaque jour et je le regarde tous les soirs, il fait avec brio et c’est agréable de le regarder, mais c’est angoissant, c’est vraiment le cas.

«Je crains qu’il ait froid, qu’il ne mange pas…»

Elle a ajouté: « Je la vis et la respire à chaque étape du chemin, mais j’aime ça. J’ai ri avec eux et pleuré avec elles. »

Tess et Vernon vivent heureux avec leurs deux filles Phoebe et Amber.