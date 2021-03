Tess Daly embrasse la cinquantaine alors qu’elle montre une silhouette fabuleuse en justaucorps brillant

Tess Daly a parlé de sa confiance alors qu’elle embrasse la cinquantaine et qu’elle ne «se fixe pas sur l’âge comme une limitation».

La présentatrice de Strictly Come Dancing, âgée de 51 ans, a déclaré qu’elle ne se sentait «pas différente» maintenant dans la cinquantaine par rapport à la trentaine.

S’adressant au magazine Women’s Health, Tess a révélé comment elle contrôlait son état d’esprit, alors qu’elle grandissait dans la confiance en soi, tout en posant dans un justaucorps brillant qui mettait en valeur sa silhouette étonnante.

Elle a dit: « La confiance vient de vous couper un peu de mou. Je suis dans la cinquantaine maintenant.

« C’est toujours un choc quand je le dis à voix haute, parce que je ne me sens pas différent de quand j’avais la trentaine. »

Tess a continué en parlant de son état d’esprit du moment.









Elle a ajouté: « Mais je ne me fixe pas sur l’âge comme une limitation, car cela ne m’a jamais retenu … la confiance, pour moi, c’est juste vous pousser un peu plus loin que vous ne pensez pouvoir aller, et vous surprenez-vous. «

Tess, qui fait la couverture de l’édition d’avril du magazine, a également parlé de Strictly, affirmant qu’elle « l’aimait plus que jamais ».

Elle a dit: « J’ai adoré (strictement) plus que jamais. Bien sûr, c’était frustrant de ne pas pouvoir embrasser les gens.

«Si quelqu’un est en larmes ou s’il quitte la série, il est difficile de ne pas pouvoir tendre la main physiquement.

« Mais Strictly est un spectacle tellement festif et agréable, plein de chaleur, d’éclat et de joie, je me suis senti chanceux de faire partie de quelque chose que les gens appréciaient à un tout autre niveau parce qu’ils étaient coincés à la maison. »





Le comédien Bill Bailey a été couronné vainqueur de la série 2020 du populaire spectacle de danse BBC One, qui a été filmé avec des restrictions strictes sur le coronavirus en place.

Le présentateur de télévision Vernon Kay, qui est le mari de Tess depuis 2003, a participé à I’m a Celebrity … Get Me Out Of Here! à la fin de l’année dernière et a terminé troisième.

Parlant de son temps loin de la maison pendant la série ITV, elle a déclaré: «L’imprimante, le lave-vaisselle, la sécheuse (tout est tombé en panne) – essentiellement tout ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes parent seul.

«J’étais comme, ‘D’accord, Vern, j’ai vraiment besoin de toi dans la maison’ … nous sommes des âmes sœurs, moi et Vernon. Ça a été une balade. Et je l’aime plus que jamais. »

* L’interview complète est dans le numéro d’avril de Women’s Health UK, en vente à partir du 3 mars 2021 et également disponible en édition numérique.

