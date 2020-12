Tess Daly a jailli du corps de son mari Vernon Kay – eh bien, tu le ferais, n’est-ce pas?

L’hôte de Strictly Come Dancing, 51 ans, a révélé que Vernon avait pour mission de se mettre en forme et pompait du fer depuis mars.

Je suis une célébrité … Le finaliste de Get Me Out Of Here Vernon, 46 ans, est devenu extrêmement populaire auprès des fans de l’émission, et Tess est très satisfait des résultats de tout son travail acharné.

Elle a déclaré au Sun: « Depuis le premier lock-out, il a pour mission de se renforcer et de se mettre en forme et il y est allé plus grand qu’il ne l’a jamais été. »















(Image: Tess Daly / Instagram)



Pendant qu’il participait à l’émission ITV, les camarades du camp mangeaient environ 700 calories par jour.

Ce fut un énorme changement pour Vernon, car Tess dit qu’il mange normalement 5000 calories par jour pour compléter son nouveau régime de remise en forme.

Elle a expliqué: « Il s’entraîne beaucoup depuis mars et quand Vernon se lance dans les choses – il a ses passions et ses obsessions, que ce soit le golf, le football américain, les triathlons et maintenant l’entraînement – il y va. Et il a l’air bien! en bon état. La meilleure forme. «







(Image: Instagram)



Tess a également admis qu’elle avait du mal à s’éloigner de Vernon.

Ils ont été séparés pendant plus d’un mois car Vernon a dû s’auto-isoler avant d’entrer dans le château en raison des restrictions de coronavirus.

Cela a été vraiment difficile pour Tess et les filles du couple, Phoebe, 16 et Amber, âgée de 11 ans.







(Image: ITV)



En plus de cela, Tess était elle-même occupée à animer Strictly Come Dancing chaque semaine.

Elle a admis qu’elle craignait s’il avait trop faim et froid et pouvait à peine regarder le spectacle.

Tess a expliqué: « J’étais une épave nerveuse tous les soirs! Mon cœur était dans ma bouche et je ne pense pas avoir dormi pendant deux semaines, je ne pouvais même pas enchaîner une phrase! »