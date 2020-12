L’animatrice de Strictly Come Dancing, Tess Daly, a révélé qu’elle avait exhorté sa fille aînée Phoebe à devenir mannequin, tout comme elle l’avait fait pendant son adolescence.

La star de la télévision a raconté à la chanteuse Frankie Bridge des Saturdays comment elle avait donné à Phoebe, 16 ans, la chance de rencontrer ses anciens agents dans le but de lui donner un coup de pouce dans l’industrie du mannequinat.

Elle a expliqué sur le podcast Open Mind de Frankie: « Phoebe mesure un pouce de plus que moi et elle est magnifique. Je lui ai dit: » Tu sais, tu pourrais aller rencontrer mes anciens agents de mannequins « . »

Mais Tess, 51 ans, a été accueillie avec une réponse différente par sa fille.







La star a poursuivi: « Elle a dit: » Maman, je ne veux pas faire ça, je veux être une femme d’affaires ou une actrice « . »

Tess partage Phoebe et Amber, 11 ans, avec son mari Vernon Kay, 46 ans, qui vient de terminer un passage difficile sur I’m A Celeb.

La mère adorée a ajouté qu’elle soutiendrait la décision si ses enfants voulaient un jour poursuivre une carrière de mannequin.







Elle a dit: «S’ils voulaient un jour faire du mannequinat, je ne les arrêterais pas mais je les accompagnerais autant que je le pourrais.

« Je les tiendrais à la main tout au long du processus. »

Tess a commencé le mannequinat à l’âge de 17 ans.







Son premier gros travail était au Japon après avoir été repérée devant un McDonald’s à Manchester en attendant sa sœur.

Cependant, ce n’était pas que du soleil et des arcs-en-ciel pour Tess, car elle a également évoqué les commentaires durs qu’elle a reçus sur son corps et les vêtements qu’elle portait.

«Quand je faisais du mannequinat, j’avais des agents qui m’emmenaient en quelque sorte de côté un vendredi après-midi et ils me disaient: ‘Mettre un peu de poids, n’est-ce pas? Je peux voir que vous regardez un peu plus large dans ces jeans », se souvient-elle.







«Je me regardais et je pensais: ‘En fait, ce sont les mêmes jeans que je porte depuis des mois et ils me vont de la même manière.’

«Je le prendrais et me sentirais un peu mal à l’aise la prochaine fois que j’aurais un Kit Kat, mais trois semaines plus tard, le même agent me disait: ‘Oh, tu as l’air d’avoir perdu un peu de poids. Ne perds pas trop beaucoup.’

«Et j’ai pensé: ‘Je n’ai pas changé. C’est votre perception de moi et ce n’est pas la réalité.’

« Mais j’ai vu d’autres filles qui ont accepté ça plus que moi. J’avais les deux pieds sur terre et ce n’est pas facile. J’ai vu d’autres filles avec des troubles de l’alimentation et autres. »







Après avoir traversé toute une vie de difficultés dans l’industrie, Tess est déterminée à aider ses filles si elles voulaient emprunter la même voie.

La star a voyagé et vécu à Paris, Londres et New York tout au long de ses années de mannequinat.

Mais maintenant, elle est mariée et s’est installée avec Vernon et leurs deux enfants.

Vernon est arrivé troisième de la série de télé-réalité ITV I’m A Celeb et est maintenant à la maison avec ses proches.

