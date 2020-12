Tess Daly a admis qu’elle était « au-delà de la fierté » de son mari Vernon Kay arrivant à la troisième place sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!

L’animatrice de Strictly Come Dancing, 51 ans, s’est précipitée sur Instagram pour partager à quel point elle est émerveillée par son homme alors qu’il se rendait aux trois derniers de l’émission à succès ITV.

Partageant un collage de clichés de l’époque de Vernon au château, le fier Tess a écrit: « LOVE YOU VERN.

« Quelles montagnes russes … il est allé en voulant nous rendre fiers, et il nous a rendus plus que fiers !! Il est un gagnant à nos yeux et nous sommes juste ravis de le ramener à la maison! Mais cette couverture en cachemire va droit au lavage … «







«D’énormes félicitations à @mrsgifletcher et un immense merci pour avoir posté, voté, téléphoné et encouragé tout le temps … le soutien a été écrasant, nous sommes stupéfaits et tellement reconnaissants xxx.»

Cela survient alors que Vernon a fondu en larmes lors de la finale de vendredi alors qu’il donnait un message sincère à sa femme Tess et à ses deux filles.

Vernon est marié à l’hôte Strictly Tess depuis 2003, et ils partagent les filles Phoebe, 16 ans, et Amber, 11 ans.







Lors de la dernière nuit de Vernon au château avec les autres finalistes Jordan North et Giovanna Fletcher, il a réfléchi à son temps dans l’émission.

Et alors qu’il parlait de combien il aimait sa femme, il s’est mis à pleurer alors qu’il était submergé d’émotion.

Le camp était sous le choc du rejet de Shane Richie du château la nuit précédente







Vernon a déclaré dans le Telegraph: « J’étais complètement choqué que Shane soit parti, parce qu’il a été un mec de haut niveau tout au long de la fierté du camp.

« Cela signifie le monde pour moi que je suis en finale, que les gens ont pris le temps de décrocher le téléphone, je suis sidéré. »

