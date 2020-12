Émotionnelle Tess Daly dit qu’elle ne pouvait pas retenir les larmes en regardant son mari Vernon Kay souffrir sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

Le couple showbiz ne s’est pas vu pendant plus de cinq semaines – et ce manque de contact a vraiment frappé le présentateur de Strictly Come Dancing.

Mais elle dit que la longue séparation les a fait s’apprécier plus que jamais.

Vernon a rencontré sa future épouse en 2001 et ils sont mariés depuis 17 ans.

Il parlait d’elle tout le temps au château, mais c’est quand Vernon se débattait que Tess, 51 ans, s’est effondrée.

«J’avais l’impression de vivre ça avec lui.

«Je veux dire, j’ai été nourri et je n’ai jamais eu froid – mais il a dormi par terre pendant deux semaines et demie, ce que le montage n’a pas montré, parce qu’il ne rentre pas dans les lits.

« Donc, à chaque fois qu’il montait, j’avais l’impression de vivre ça avec lui. »

L’ancien hôte de Family Fortunes, âgé de 46 ans, a terminé troisième de I’m A Celebrity cette année.

Le père de deux enfants a partagé la photo avec ses 631000 abonnés Instagram et a rayonné d’une oreille à l’autre pendant que Tess détournait les yeux de la caméra.

À côté de la jolie photo en noir et blanc, Vernon a plaisanté en disant qu’il ne manquait certainement pas les repas de base qu’il avait mangés dans le camp du château de Gwrych.

« La nuit dernière, la nuit des rendez-vous … La joie de la bonne nourriture, du ravitaillement en carburant et un bon rattrapage avec la famille était très spéciale! » il a écrit.

« Je n’ai pas manqué de riz et de haricots avec des rongeurs frits !!! »

Vernon a révélé la semaine dernière qu’il avait perdu un énorme poids de 2,5 pierres alors qu’il jouait dans l’émission ITV.

Tess revient pour animer la finale de Strictly Come Dancing ce soir à 18h sur BBC1.