Teslas, Biden et l’avenir des véhicules électriques en 2022

Les critiques ont longtemps rejeté les véhicules électriques comme étant trop chers, peu pratiques et irréalistes. Mais 2022 ne les a pas entendus. Cette année a vu des ventes record de véhicules électriques, et il y a maintenant des milliards de nouveaux fonds fédéraux destinés à inciter les entreprises à fabriquer des voitures électriques et à encourager les clients à les acheter. En conséquence, les véhicules électriques se sentent de moins en moins comme un produit de niche pour les techniciens et les écologistes et beaucoup plus comme le type de voitures que les gens ordinaires pourraient conduire. L’ère électrique, semble-t-il, est enfin arrivée.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Recoder

Découvrez comment le monde numérique change – et nous change – avec la newsletter hebdomadaire de Recode.

Les chiffres en témoignent. Tesla fabrique des centaines de milliers de véhicules électriques chaque trimestre, et de nouveaux concurrents comme Rivian et Lucid développent également leurs activités. Les grands constructeurs automobiles de Detroit ont également doublé sur la transition EV. Ford affirme que ses ventes de véhicules électriques ont augmenté de plus de 100% par rapport à la même période l’an dernier, et GM prévoit 10 nouveaux modèles de véhicules électriques pour 2023. Dans l’ensemble, un nombre sans précédent de véhicules électriques ont été vendus au troisième trimestre de cette année, selon Cox Automotive, qui suit les données de l’industrie automobile. La demande de véhicules électriques semble toujours supérieure à l’offre, et la firme s’attend à ce que plus d’un million de véhicules électriques soient vendus aux États-Unis en 2023.

Bien sûr, l’ère électrique à venir crée de nouveaux défis qui ne deviendront plus apparents que l’année prochaine. Certains consommateurs craignent toujours que les voitures électriques ne les conduisent pas aussi loin qu’ils le souhaitent et qu’il n’y ait toujours pas suffisamment de disponibilité de recharge. Le réseau a également besoin d’améliorations majeures pour se préparer à un afflux de voitures électriques. Pendant ce temps, la fabrication de véhicules électriques nécessite des matériaux rares qui sont souvent transformés dans un seul pays – la Chine – et soulève des questions environnementales critiques.

Mais la transition EV est en bonne voie. Selon la Electrification Coalition, plus de 3,2 millions de véhicules électriques ont été vendus aux États-Unis depuis 2011, ce qui signifie qu’un bon nombre de personnes les conduisent déjà, soit en tant que travailleurs, soit en tant que propriétaires, soit en location. Des usines vieilles de plusieurs décennies dans la région entourant Detroit sont en cours de modernisation pour construire ces nouvelles voitures. Des bornes de recharge apparaissent dans les parkings des bureaux, les parcs nationaux, les magasins Starbucks et même les stations-service. Ce ne sont que quelques-unes des étapes clés que les États-Unis ont franchies cette année dans l’effort massif d’intégration des véhicules électriques.

EV n’est plus synonyme de Tesla

Tesla a lancé l’industrie de la voiture électrique et, selon le trimestre, c’est toujours le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde. Pourtant, l’emprise de l’entreprise sur le marché des voitures électriques semble se relâcher à mesure que la demande pour les véhicules augmente globalement. Tesla représentait 79 % des immatriculations de véhicules électriques en 2020, mais est tombé à seulement 65 % des nouveaux véhicules électriques enregistrés aux États-Unis cette année, selon S&P Global Mobility.

L’une des principales raisons de ce déclin est que Tesla s’est principalement concentré sur les voitures de luxe. Il fait maintenant face à la concurrence de véhicules plus abordables fabriqués par des constructeurs automobiles traditionnels. Aujourd’hui, il existe 68 modèles de véhicules électriques disponibles aux États-Unis, mais 62 autres sont à venir, selon la Coalition pour l’électrification. Pour cette raison, il n’est peut-être pas si surprenant que Cox estime que Tesla ne détiendra que 20 % du marché des véhicules électriques d’ici 2025.

Les voitures ne sont pas les seuls véhicules électriques

En mai, Ford a commencé à expédier son nouveau F-150 Lightning, une version électrique de la camionnette la plus vendue au pays. GM a accéléré la production de son Hummer électrique, qui a commencé les livraisons à la fin de l’année dernière, et a même fait figurer la voiture dans le nouveau Appel du devoir. Rivian, la première entreprise à produire un pick-up EV aux États-Unis, a maintenant fabriqué des milliers de véhicules, et Tesla devrait à un moment donné sortir son Blade Runner-genre Cybertruck. Ces camions sont tous la preuve que notre vision de ce que peut être un VE et de ce à quoi un VE peut ressembler évolue rapidement.

Certains des nouveaux véhicules électriques les plus importants ne sont pas aussi éclaboussants. Le gouvernement dépense des milliards de dollars pour électrifier les autobus scolaires et les camions postaux partout au pays, ce qui pourrait avoir un impact réel sur l’environnement. Les flottes de livraison peuvent désormais passer aux véhicules électriques et réduire leurs émissions. Même les énormes camions qui parcourent des centaines de kilomètres par jour pour transporter des marchandises à travers le pays passent lentement à l’électricité. Daimler a dévoilé cette année son camion lourd électrique eActros LongHaul, et Tesla a commencé à livrer ses premiers semi-remorques à PepsiCo il y a quelques semaines à peine.

Detroit a pivoté vers les véhicules électriques

Les véhicules électriques étaient la vedette du spectacle au premier Salon de l’auto de Detroit depuis le début de la pandémie de Covid-19. En présence du président Joe Biden et du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, l’événement visait à souligner comment les constructeurs automobiles traditionnels modernisaient les usines et certains des modèles de voitures les plus populaires du pays pour l’ère électrique. Mais alors que le gouvernement offre à ces entreprises des milliards de prêts et des tonnes de promotion, une lutte pour l’avenir des voitures et des camions se prépare également.

Ces constructeurs automobiles centenaires se précipitent pour embaucher des techniciens capables de programmer les algorithmes qui font fonctionner leurs voitures de plus en plus électriques et informatisées. Ces entreprises placent également certaines de leurs nouvelles installations dans des États moins favorables au travail organisé que la Motor City. En même temps, certains travailleurs repoussent cette vision. Plus tôt ce mois-ci, les employés d’une nouvelle usine de batteries créée par General Motors et LG Energy ont voté pour rejoindre United Auto Workers.

La Russie a envahi l’Ukraine

En février, la Russie a lancé une attaque contre l’Ukraine, déclenchant une guerre qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions d’autres. Le conflit a également créé une crise énergétique. Les gouvernements sont désormais encore plus conscients de leur dépendance au gaz russe, et certains accélèrent la transition vers les énergies renouvelables. Dans le même temps, certains consommateurs se sont tournés vers les véhicules électriques pour échapper à la hausse des prix du carburant. Même le secrétaire Buttigieg a lancé l’idée.

Un réseau national de recharge de véhicules électriques émerge

Il existe déjà des dizaines de milliers de chargeurs de VE publics aux États-Unis, selon le Centre de données sur les carburants alternatifs du Département de l’énergie. Et de plus en plus de chargeurs apparaissent chaque mois. Le nombre de superchargeurs Tesla a augmenté de plus de 30% depuis l’année dernière, selon le rapport des investisseurs du troisième trimestre de la société. Electrify America, un autre réseau de recharge, affirme que le nombre de fois où les gens ont rechargé des véhicules électriques dans leurs stations a déjà dépassé les près de 1,5 million de sessions de recharge qu’ils ont vues en 2021.

Mais nous avons encore besoin de plus de chargeurs. Pour se préparer, l’administration Biden a passé 2022 à développer ses plans pour un réseau national de chargeurs. La Maison Blanche alloue 5 milliards de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures aux États pour aider à construire des chargeurs sur 53 000 miles d’autoroute, et a réservé 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour installer des chargeurs dans les zones mal desservies. L’idée est d’éliminer toute crainte que quelqu’un puisse se retrouver coincé dans un endroit sans nulle part où se brancher.

Le gouvernement devient sérieux

En plus du réseau de recharge national, la loi sur les infrastructures alloue des milliards pour renforcer le réseau électrique et augmenter la capacité de fabrication de batteries du pays. Deux nouveaux paquets législatifs signés cette année s’ajoutent à cet investissement : l’Inflation Reduction Act (IRA), qui est l’un des plus gros investissements climatiques jamais réalisés, et le CHIPS Act, qui financera la nouvelle fabrication de puces américaines, y compris le type de puces qui sont essentiel à la fabrication de véhicules électriques.

Le gouvernement a également utilisé 2022 pour fixer de nouveaux délais pour l’électrification. L’IRA a réorganisé les incitations fiscales destinées à encourager les consommateurs et les entreprises à acheter des véhicules électriques, mais a également poussé les entreprises à accélérer leurs projets de construction de voitures électriques et de batteries aux États-Unis (le département du Commerce a récemment reporté certains aspects du programme jusqu’en mars). Dans le même temps, la Californie a annoncé cette année qu’elle interdirait les ventes de voitures neuves à essence d’ici 2035, et l’Oregon a pris le même engagement mardi. Ainsi, même si les véhicules électriques peuvent sembler encore un peu éloignés, le temps presse.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !