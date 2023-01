Tesla, Wynn, Traeger, Amazon et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Tesla – Les actions de Tesla ont perdu 13 % après que la société a annoncé des livraisons de véhicules au quatrième trimestre qui n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street. Le constructeur de véhicules électriques a livré 405 278 voitures au quatrième trimestre, alors que l’estimation médiane des analystes était d’environ 427 000, selon FactSet.

Wynn Resorts – Les actions de Wynn Resorts ont augmenté de plus de 2% après que Wells Fargo a mis à niveau l’opérateur d’hôtels et de casinos, affirmant qu’il voit une opportunité de réouverture importante et citant les mesures prises par la Chine pour une réouverture complète. L’appel a donné un coup de fouet à Sables de Las Vegas qui a également ajouté environ 3 %. MGM Resorts ajouté 1 %.

Traeger — Le fabricant de grils à granulés de bois a chuté de 8,3 % après que RBC a déclassé l’action de la performance du secteur à la surperformance. La société a déclaré qu’elle croyait au positionnement à long terme de Traeger dans l’espace de cuisine en plein air, mais a déclaré qu’elle aurait probablement une reprise retardée.

Molina Santé – La société de soins de santé a chuté de près de 5% alors que la société a déclaré qu’elle s’attendait à les revenus de California Medicaid vont doubler dans le cadre de contrats révisés.

Linde – Les actions ont chuté de 3% à la suite d’un rapport de Reuters selon lequel la Russie a gelé près de 500 millions de dollars d’actifs de la société gazière allemande. Linde a suspendu les travaux sur un contrat avec des entreprises russes après que l’Union européenne a imposé des sanctions à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

T Mobile — L’action a glissé de 1,7 % à la suite d’une rétrogradation à la performance des pairs par rapport à la performance de Wolfe. L’entreprise a cité le ralentissement de la croissance dans les télécommunications, tout en notant que T-Mobile “reste une belle histoire”.

Pay Pal – Les actions ont augmenté de 4,1 % après que Truist a mis à niveau PayPal pour acheter en attente, affirmant que les estimations semblent désormais raisonnables.

Bloquer – Le bloc a augmenté de 7,4% après que Baird a amélioré le titre pour surperformer par rapport au neutre. La société a déclaré que les actions devaient revenir et devraient bénéficier des tendances macroéconomiques telles que la hausse des taux. Le titre a ensuite renoncé à ce gain et a été le dernier à plat.

Amazone – Les actions ont gagné 1% après que Loop ait nommé le géant du commerce électronique une des meilleures idées pour 2023, affirmant que l’action est “bien placée pour surperformer”.

Coté – Les actions de la société de beauté ont augmenté de 1,4% après avoir été surpondérées de neutre par Piper Sandler. Parmi les catalyseurs figurent l’exposition croissante de Coty à la Chine, qui devrait permettre des vents favorables à la reprise, a déclaré la société.

Citigroup — L’action bancaire a gagné 1,4 % après que Bank of America l’ait réitéré comme achat. La société a déclaré que l’action présentait un rapport risque/récompense “intéressant” pour les investisseurs à la recherche d’une “histoire de restructuration”.

Boissons Molson Coors – Les actions ont diminué de plus de 3% après que Wells Fargo a rétrogradé la Molson Coors Beverage à une sous-pondération par rapport à un poids égal, affirmant qu’il y a “une baisse significative des estimations de Street en 2023” pour la société de boissons et de brassage.

SVC — Les actions ont chuté de 1 %. Evercore a rétrogradé l’action à la ligne de la surperformance en raison de la valorisation.

– Samantha Subin, Carmen Reinicke, Michelle Fox, Jesse Pound, Sarah Min et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage