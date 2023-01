Tesla vient de réaliser sa meilleure semaine en une décennie, alors que le stock grimpe de 33%

Tesla les actions ont bondi de 33% cette semaine, marquant leur meilleure performance hebdomadaire depuis mai 2013 et la deuxième meilleure jamais enregistrée.

L’action a augmenté de 11 % vendredi pour clôturer à 177,88 $. Le rebond a suivi une période de six mois au cours de laquelle les actions de Tesla avaient chuté de plus de 40 %. La chute de 65 % de l’action en 2022 a été la pire des 12 années et plus de Tesla en tant qu’entreprise publique.

Le rallye de Tesla cette semaine a été aidé par un rapport optimiste sur les résultats du quatrième trimestre. Lors de l’appel avec les actionnaires et les analystes, le PDG Elon Musk a déclaré que la société était sur le point de produire potentiellement 2 millions de véhicules en 2023, et il a suggéré que la demande soutiendrait également les ventes de ces voitures.

Les directives officielles prévoyaient une production de 1,8 million de véhicules cette année. La société n’a pas révisé son objectif de longue date d’un taux de croissance annuel composé de 50 % sur un horizon pluriannuel.