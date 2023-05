Tesla vient d’augmenter le prix de presque tous ses véhicules

Tesla a augmenté les prix aux États-Unis pour tous ses véhicules électriques à l’exception du modèle 3, son offre la moins chère. Les augmentations, qui sont entrées en vigueur jeudi, sont modestes – représentant des hausses comprises entre environ 0,5% et 1,1%, Reuters a rapporté.

Les véhicules Model S et X ont augmenté de 1 000 $, à 88 490 $ et 98 490 $, respectivement. Le prix de détail suggéré par le fabricant pour les versions de performance des deux voitures est maintenant de 108 490 $.

Les variantes du modèle Y, quant à elles, n’ont augmenté que de 250 $. Le PDSF du modèle Y standard est désormais de 47 490 $, tandis que l’édition longue portée est de 50 490 $ et le modèle de performance est de 54 490 $. Le coût d’un modèle 3 est resté le même, à 40 240 $ pour l’édition standard à propulsion arrière, 47 240 $ pour la version longue portée et 53 240 $ pour l’édition performance.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur automobile modifie ses prix cette année. En janvier, Tesla a réduit ses prix jusqu’à 20 % pour permettre à certains modèles de se qualifier pour le crédit d’impôt pour les véhicules électriques, qui plafonne le prix affiché d’une voiture à 55 000 $.

Les prix des différentes versions du Model S et du Model X ont été abaissés entre 4% et 9% en mars, et ont encore baissé de 2% à 6% en avril. Plus tard ce même mois, cependant, Tesla augmenté le prix demandé des deux voitures de 2 500 $, offrant trois ans de suralimentation gratuite si les propriétaires prenaient possession de leur véhicule avant juillet.

Par ailleurs, le gouvernement chinois a ordonné cette semaine le rappel de plus d’un million de Teslas, citant des problèmes de freinage qui pourraient amener les conducteurs à appuyer sur l’accélérateur plus longtemps que nécessaire, augmentant le risque de collision. Le rappel concerne les quatre modèles, mais Tesla maintient que le problème peut être résolu avec une mise à jour logicielle.

Continuer à lire: Tesla annonce des ventes record en 2022, avec 1,31 million de véhicules électriques vendus