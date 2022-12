Tesla, VF Corporation, Marriott, MGM et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Tesla – Le géant des véhicules électriques a chuté de 5,2 % après que Bloomberg a annoncé pour la première fois que Tesla prévoyait de réduire la production de son modèle Y de plus de 20 % dans son usine de Shanghai ce mois-ci. Constructeur de véhicules électriques basé en Chine Xpeng a chuté de 5 % en réponse.

VF Corporation – La société derrière des marques telles que The North Face et Timberland a chuté de 8,3 % après avoir abaissé ses attentes en matière de revenus et de bénéfices au second semestre et annoncé que son PDG prenait sa retraite.

Marriott – Le géant de la propriété de vacances a chuté de 3,8% à la suite de l’annonce d’un projet d’offre privée de 500 millions de dollars pour des billets de premier rang convertibles, qui ont la possibilité d’être transformés en capitaux propres de la société, échéant en 2027.

United Airlines , Delta Airlines – United a gagné 4% à la suite d’une mise à niveau de Morgan Stanley vers une surpondération à partir d’un poids égal sur l’idée que 2023 pourrait être une année “boucle d’or” pour la compagnie aérienne. Delta a ajouté 2,7% après avoir été nommé premier choix par la société.

Applications scientifiques internationales – La société de technologie de l’information a gagné 4,4%, atteignant un sommet de 52 semaines, après avoir annoncé des revenus et un bénéfice par action supérieurs aux attentes. La société a également révisé positivement les estimations pour l’année complète pour les deux.

Capitale de Silvergate – Les actions ont chuté de plus de 5% après que Morgan Stanley a rétrogradé la crypto-banque à une sous-pondération par rapport à un poids égal, affirmant qu’il y a plus de pression sur les revenus suite aux retombées de FTX.

Banque Signature — L’action a baissé de plus de 7 % après que Morgan Stanley l’ait rétrogradée à pondération égale par rapport à la surpondération. Morgan Stanley s’attend à ce que les coûts de financement augmentent “de manière significative” au cours des prochains trimestres alors que Signature s’efforce de conserver les dépôts des clients. L’exposition à la cryptographie reste également un “risque clé” pour la banque.

ActivisionBlizzard – Les actions de la société de jeux en ligne ont augmenté de 1,3% sur les reportages qui Microsoft défendrait son accord d’acquisition de 69 milliards de dollars devant les tribunaux. Microsoft était en baisse de 1,5%.

MGM Resorts International – La société de casino a augmenté de 2% après que Truist a mis à niveau MGM pour acheter en attente, citant un calendrier d’événements solide à Las Vegas au cours des deux prochaines années. La société pourrait également bénéficier d’un regain d’optimisme quant à l’assouplissement par la Chine de ses restrictions Covid, ce qui pourrait stimuler les voyages à Macao et dans d’autres centres de casino.

Starbuck – L’action de la chaîne de café a perdu 1,4 % à la suite d’une dégradation par la Deutsche Bank d’une note d’achat. La banque a déclaré que la configuration des gains était défavorable à la suite de la récente hausse des actions de Starbucks.

Alibaba , Pinduoduo – Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté après que la Chine a assoupli davantage les restrictions de Covid pour accélérer la réouverture de l’économie. Alibaba a grimpé de 0,5 % et Pinduoduo a bondi de 2 %. Cependant, de nombreuses actions chinoises ont réduit leurs gains antérieurs, car le marché dans son ensemble s’est vendu au milieu des craintes d’un resserrement monétaire agressif.

Clovis Oncologie – La société biopharmaceutique axée sur les agents anticancéreux a chuté de 12,1% alors que les investisseurs ont continué à répondre à une divulgation déposée la semaine dernière montrant que la société s’attend à déposer le bilan du chapitre 11 dans un proche avenir.

– Sarah Min, Yun Li, Jesse Pound et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage