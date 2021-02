Tesla va réduire la production du modèle 3 aux États-Unis pendant deux semaines

Le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc prévoit de réduire la production de ses berlines Model 3 pendant deux semaines, ont déclaré jeudi des sources à Reuters, à un moment où la demande ralentit pour les voitures Tesla et le marché fait face à une pénurie de puces.

Ils n’étaient pas au courant de la cause du ralentissement de la production, mais une personne a déclaré qu’une pénurie de puces pourrait avoir affecté la réduction de la production, qui durerait jusqu’au 7 mars.

Les actions du constructeur de voitures électriques ont chuté d’environ 6% à 698,96 $. Tesla n’a pas pu être immédiatement joint pour commenter.

Tesla a déclaré le mois dernier qu’il pourrait faire face à un impact temporaire d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs et de perturbations logistiques dans les ports.

Samsung Electronics a annoncé la semaine dernière avoir suspendu son usine d’Austin, au Texas, alors que la tempête hivernale provoquait des pannes de courant. En 2019, Tesla a déclaré que ses puces autonomes étaient fabriquées dans l’usine de Samsung au Texas.

Samsung a refusé d’identifier ses clients pour l’usine.

Plusieurs constructeurs automobiles, dont General Motors Co, Volkswagen AG et Ford Motor Co, sont touchés par la pénurie de puces, ce qui les oblige à réduire la production.

Bloomberg a d’abord annoncé que la production du modèle 3 serait temporairement suspendue en Californie.

Il était également difficile de savoir combien de volume ou de revenus Tesla perdrait en raison de l’arrêt de la production. L’usine de Fremont a une capacité de production annuelle de 500 000 modèles 3 et Y combinés.