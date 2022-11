Tesla travaille sur la refonte du modèle 3, selon un rapport

Tesla cherche à repenser le modèle 3 dans le but de réduire les coûts de production en réduisant le nombre de composants et la complexité globale, selon un rapport de Reuters publié lundi.

La refonte, baptisée Highland, se concentrera sur les choses qui intéressent le plus les acheteurs, notamment l’affichage et les performances, selon quatre personnes qui ont parlé anonymement à Reuters. Ils ont également déclaré que Highland entrerait en production au troisième trimestre de 2023 dans les usines de Tesla à Fremont, en Californie, et à Shanghai, en Chine.

Tesla n’a pas pu être joint pour commenter en tant que propriétaire Elon Musk a dissous le service des relations avec les médias de l’entreprise en 2020.

La Tesla Model 3 est la voiture la moins chère de l’entreprise, à partir de 46 990 $. C’est aussi le numéro 2 sur le véhicules électriques les plus vendus aux États-Unis, battu par le plus grand de Tesla Modèle Y. Mais avec la concurrence accrue de Ford, Kia et à peu près tous les autres constructeurs automobiles, l’espace EV offre aux consommateurs plus d’options. Non seulement l’action Tesla fait face à la pression de la concurrence, mais L’achat de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci, ainsi que comment il gère la plate-forme de médias sociaux depuis sa prise de fonction, est mettre les investisseurs mal à l’aise. L’action Tesla a baissé de 50% après son achat de Twitter.

Le modèle 3 redessiné emprunterait à la Refonte de la Model S de l’année dernière. Cela comprendra le volant de style avion et moins de boutons.