Tesla supprime 200 emplois et ferme le bureau du pilote automatique à San Mateo

Tesla ferme son bureau à San Mateo, en Californie, et y supprime environ 200 emplois, a confirmé CNBC, dans le cadre d’un effort plus large de réduction des coûts de la société de véhicules électriques.

À l’usine de San Mateo, des centaines d’employés ont été chargés d’étiqueter les vidéos des voitures de l’entreprise afin d’améliorer leurs systèmes d’assistance à la conduite, commercialisés sous le nom de pilote automatique. Bloomberg a d’abord rendu compte de la fermeture du bureau et des licenciements.

Deux employés touchés par les licenciements ont déclaré à CNBC mardi qu’ils savaient que le bail de Tesla touchait à sa fin. Les travailleurs ont demandé à ne pas être nommés car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer sur la question.

Tesla, qui n’a pas encore tenu sa promesse de technologie robotaxi, a précédemment déplacé un certain nombre de ses employés de données de pilote automatique vers son emplacement à Palo Alto, en Californie. La société a également embauché et formé des équipes d’annotation de données à Buffalo, New York. Certains employés du bureau de San Mateo avaient formé les équipes à Buffalo, ont déclaré les membres du personnel.

Le travail typique d’annotation de données chez Tesla consiste à identifier et à décrire des objets dans de courts clips qui ont été capturés par des caméras et des capteurs sur les véhicules Tesla. Les étiqueteurs de données ont parfois besoin d’identifier des objets qui se chevauchent, comme une roue devant un trottoir ou un piéton obstruant la vue complète d’un panneau d’arrêt. Ils sont évalués en fonction du nombre de clips qu’ils peuvent annoter avec précision sur de courtes périodes.

La plupart des développeurs de systèmes d’aide à la conduite et de conduite automatisée sous-traitent au moins une partie de leur travail d’étiquetage de données à des entreprises comme Mechanical Turk d’Amazon, Cloudfactory, Hive AI et Appen.

Un employé a déclaré à CNBC qu’une grande partie du personnel de San Mateo s’était attendu à être transféré à Palo Alto ou dans un autre bureau, mais pas à perdre son emploi.

CNBC a également obtenu un enregistrement audio d’une réunion mardi, au cours de laquelle un responsable a informé les équipes de données de Tesla Autopilot des licenciements.

“Vous saviez que notre bail se terminait ici à San Mateo”, a déclaré le directeur. Elle a dit aux travailleurs que l’entreprise avait fait de son mieux pour essayer d’amener toute l’équipe du pilote automatique qui se trouvait dans le bureau de San Mateo vers le nouvel emplacement à Palo Alto.

“Malheureusement, nous n’avons pas pu”, a-t-elle déclaré. “Donc, cela signifie que nous avons une restructuration en place et que vos positions ont été affectées.”

Les employés présents à la réunion ont été informés qu’ils seraient payés en totalité pour les 60 prochains jours, mais le 28 juin serait leur dernier jour de travail. Ils ont été invités à laisser immédiatement leurs ordinateurs portables et leurs badges à leur bureau et ont été informés que les e-mails contenant des informations sur les indemnités de départ et les avantages seraient dans leur boîte de réception.

Les indemnités de départ devraient inclure une indemnité basée sur les années de service dans l’entreprise et deux mois supplémentaires d’avantages sociaux, prolongeant la couverture jusqu’au 31 octobre.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, Tesla est en train de réduire d’environ 10 % son effectif salarié. Cependant, il prévoit d’ajouter plus de travailleurs horaires au fil du temps.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré dans une interview publiée la semaine dernière que les nouvelles usines de Tesla au Texas et à Berlin perdaient “des milliards de dollars” en partie à cause des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui entravaient la capacité de l’entreprise à augmenter la production dans les deux installations.

“Les usines de Berlin et d’Austin sont de gigantesques fourneaux d’argent en ce moment”, a déclaré Musk dans le interview enregistré le 30 mai, avec un fan club sanctionné par l’entreprise appelé Tesla Owners Silicon Valley. “Cela devrait être comme un rugissement géant qui est le bruit de l’argent en feu.”

