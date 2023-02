Tesla s’engage à ouvrir 7 500 chargeurs aux États-Unis à d’autres véhicules électriques

L’administration Biden veut voir au moins 500 000 chargeurs de véhicules électriques sur les routes américaines d’ici 2030, et a annoncé mercredi une série d’initiatives pour aider à faire de cela une réalité, y compris des engagements d’entreprises qui construisent et exploitent des réseaux de recharge comme Tesla, GM , Gué , Borne de recharge et d’autres.

Toutes les entreprises devraient récolter les bénéfices du financement fédéral si leurs projets d’infrastructure de recharge prévus respectent les nouvelles normes fédérales, qui ont également été révélées mercredi.

Dans le cadre de cet effort, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils avaient verrouillé l’engagement de Tesla d’ouvrir des milliers de ses chargeurs aux véhicules électriques fabriqués par d’autres fabricants. Jusqu’à présent aux États-Unis, les stations Tesla Supercharge étaient principalement accessibles aux conducteurs des propres voitures de l’entreprise.

Tesla a spécifiquement accepté de mettre au moins 7 500 de ses chargeurs accessibles au public aux États-Unis à la disposition de tout véhicule électrique compatible d’ici la fin de 2024. Ce total comprendra au moins 3 500 des superchargeurs de 250 kilowatts de Tesla situés le long des principaux corridors routiers. comme les chargeurs de destination de niveau 2 plus lents que le constructeur automobile fournit dans des endroits comme les hôtels et les restaurants, ont déclaré les responsables.

Tesla a également accepté de tripler le nombre de superchargeurs dans son réseau américain, avec de nouveaux chargeurs qui seront fabriqués à Buffalo, NY, a déclaré le responsable. La société a assemblé une partie de son équipement de charge dans une installation de Buffalo qui était à l’origine conçue comme une usine de panneaux solaires.

Tesla a l’intention d’ouvrir son réseau de recharge aux États-Unis depuis des années. Selon le dernier rapport annuel de Tesla déclaration financière, en novembre 2021, la société “a commencé à offrir un accès Supercharger aux véhicules non Tesla dans certains endroits dans le cadre de notre mission d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable”.

Le chef des infrastructures de la Maison Blanche, Mitch Landrieu, a déclaré aux journalistes mardi que Musk était l’un des nombreux PDG du secteur automobile impliqués dans des discussions avec la Maison Blanche sur l’infrastructure de recharge l’année dernière.

“Il était très ouvert, il était très constructif”, a déclaré Landrieu. “Et à ce moment-là, il a dit que son intention était de travailler avec nous pour rendre son réseau interopérable. Tous les autres participants à l’appel étaient d’accord.”

Landrieu a ajouté: “Il était extrêmement important pour nous que tout le monde soit inclus dans la conversation.”

La Maison Blanche a également félicité d’autres constructeurs automobiles et entreprises, louant un accord distinct entre General Motors, Pilot Company et le réseau de recharge EVGo pour installer 2 000 chargeurs rapides dans les centres Pilot et Flying J le long des autoroutes américaines.

GM, via un partenariat distinct avec FLO, prévoit également d’installer jusqu’à 40 000 chargeurs publics de niveau 2 dans les communautés américaines d’ici 2026, qui feront partie du réseau Ultium Charge 360 ​​de GM et seront disponibles pour tous les conducteurs de véhicules électriques.

Ford s’est engagé à installer des chargeurs DC Fast dans 1 920 concessionnaires de l’entreprise d’ici janvier 2024.

Hertz et l’unité de recharge pour véhicules électriques du géant pétrolier BP prévoient d’installer des milliers de chargeurs dans les grandes villes américaines à l’usage des clients Hertz et du grand public.

Parmi les annonces de mercredi, les ministères de l’Énergie et des Transports ont également révélé de nouvelles normes de recharge qui “garantissent que tout le monde peut utiliser le réseau, quelle que soit la voiture que vous conduisez ou l’état dans lequel vous rechargez”. Parmi les exigences :

Tous les nouveaux chargeurs construits avec des fonds fédéraux doivent prendre en charge la norme de prise du système de charge combiné (CCS). La norme CCS est utilisée par la plupart des constructeurs automobiles autres que Tesla.

Les nouveaux sites de recharge construits avec des fonds fédéraux devront disposer d’un nombre minimum de chargeurs DC Fast.

Les chargeurs financés par le gouvernement fédéral doivent être opérationnels au moins 97 % du temps une fois installés.

À compter de maintenant, tous les chargeurs financés par le gouvernement fédéral doivent être assemblés aux États-Unis et leurs boîtiers en acier doivent être fabriqués aux États-Unis. D’ici juillet 2024, au moins 55 % des composants des chargeurs (mesurés en fonction du coût) doivent être fabriqués aux États-Unis. Bien.

De nouveaux chargeurs construits avec des fonds fédéraux pour être compatibles avec de nouvelles technologies conviviales telles que “Plug and Charge”, qui – comme son nom l’indique – automatise le processus de paiement de la charge.

Il existe également de nouvelles règles pour aider à garantir que les conducteurs n’ont pas à utiliser plusieurs applications pour trouver et utiliser des chargeurs, en rendant publiques et disponibles les données sur les emplacements des chargeurs, les prix et la disponibilité via des applications de cartographie.

Mais dans une omission qui soulèvera des questions de la part d’écologistes convaincus, les nouveaux chargeurs de VE financés par le gouvernement fédéral ne seront pas nécessairement alimentés par des sources d’énergie propres.

Les responsables ont déclaré que cela dépendrait de “l’entreprise”, que les chargeurs de VE financés par le gouvernement fédéral soient alimentés par des énergies renouvelables ou de “l’électricité propre”, ou simplement connectés au réseau électrique existant.

Le transport est responsable de 25 % des émissions de carbone provenant de l’activité humaine dans le monde, selon les estimations de l’International Council on Clean Transportation, une organisation à but non lucratif. Une grande partie de cette pollution provient des émissions d’échappement, mais la recharge avec de l’électricité provenant de sources propres ou renouvelables augmente les avantages climatiques du passage à un véhicule électrique.

Selon une étude sur l’impact environnemental menée par Project Drawdown, par rapport aux véhicules à essence, les émissions diminuent de 50 % lorsque l’énergie d’un véhicule électrique est tirée du réseau conventionnel. Lorsqu’il est alimenté par l’énergie solaire, les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule électrique diminuent de 95 % par rapport à un véhicule à moteur à combustion interne comparable qui brûle de l’essence.

Cependant, les responsables ont suggéré que tout fonctionnerait à long terme. Lors du briefing, la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a souligné que l’objectif du président était de parvenir à un “réseau électrique entièrement propre” d’ici 2035.