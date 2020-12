NEW YORK: Est-il trop tard pour rejoindre le parti Tesla?

Les actions du constructeur de véhicules électriques ont augmenté de près de 700% par rapport à l’année dernière, une hausse fulgurante qui a puni les vendeurs à découvert et en a fait le constructeur automobile le plus apprécié au monde.

L’entrée officielle de la société dans le S&P 500 lundi devrait générer une activité sans précédent vers la clôture des négociations vendredi, alors que les fonds indiciels se chargent d’actions afin que leurs portefeuilles reflètent correctement l’indice.

Pourtant, Wall Street est divisée quant à savoir si les jours de gains enivrants de Tesla sont comptés.

Dans l’ensemble, les analystes de Wall Street sont depuis longtemps sceptiques à l’égard de Tesla. Les 35 analystes suivis par Refinitiv ont un objectif de cours moyen de 396,30 $ par action, ce qui représenterait une baisse de 36% par rapport à son prix actuel. Pourtant, signe de la division de Wall Street sur l’action, les prix cibles varient d’un maximum de 774 $ par action par Elazar Advisors à un minimum de 40 $ par GLJ Research.

Tesla a fermé jeudi à 655,90 $.

Certains investisseurs à long terme affirment qu’ils s’attendent toujours à voir Tesla afficher des gains supérieurs à la moyenne en raison de l’augmentation des taux d’adoption sur le marché mondial des véhicules électriques et de son activité dans l’énergie solaire. Dans le même temps, les investisseurs restent convaincus que le milliardaire Elon Musk, le PDG de Tesla, continuera à faire passer la technologie disruptive de l’entreprise avant ses concurrents.

« Cette année, il est devenu clair à quel point la société est en avance sur la concurrence en termes non seulement de ses capacités technologiques, mais aussi de sa combinaison de gamme et de performances à un prix abordable », a déclaré Gary Robinson, gestionnaire de portefeuille du Baillie Gifford US Equity Growth fonds, qui possède le stock.

Tesla se révélera probablement avoir un modèle commercial plus rentable que ses rivaux et afficher des taux de croissance accélérés dans son activité solaire, permettant à son action de plus que doubler au cours des 5 prochaines années, a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, Tesla se négocie à 175 fois son bénéfice par action estimé au cours des 12 prochains mois, contre des évaluations à 14 fois le bénéfice par action estimé pour BMW et 16 fois le bénéfice estimé pour Toyota Motor Corp, selon une note de recherche de JP Morgan.

Dans le même temps, Tesla devrait gagner 2,29 dollars par action sur 30,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours de son exercice actuel, tandis que General Motors devrait gagner 4,67 dollars par action sur 120,7 milliards de dollars de revenus, selon Refinitiv.

Son inclusion dans le S&P poussera le ratio cours / bénéfice à terme de l’indice S&P 500 à une augmentation supplémentaire de 0,4 fois pour se rapprocher de sa plus haute valorisation de l’histoire, selon une note de Goldman Sachs.

«Le multiple des bénéfices de Tesla est très élevé en termes nominaux pour toute entreprise dans n’importe quel secteur à tout moment de l’histoire», a noté la société, en maintenant son objectif de prix de 80 $ sur les actions de l’entreprise.

Malgré les valorisations élevées de l’action, certains investisseurs à long terme affirment qu’ils restent fidèles à l’entreprise. «Les évaluations à court terme ont tendance à être moins significatives au fil du temps lorsque vous investissez dans les bonnes équipes», a déclaré Anthony Zackery, gestionnaire de portefeuille chez Zevenbergen Capital Investments.

Les ours abondent toujours à Tesla, se concentrant sur les antécédents de Musk en matière d’objectifs de production manqués et sur le risque de gouvernance d’entreprise après que Musk a été contraint de démissionner de ses fonctions de président pour régler des accusations de fraude en 2018.

Bien que les vendeurs à découvert aient encaissé 33,8 milliards de dollars de pertes à la valeur du marché depuis le début de l’année, Tesla reste la société avec le plus grand nombre de mises d’argent contre elle sur le marché américain, selon S3 Partners.

«À un moment donné, vous vendez des actions parce que c’est probablement le dernier grand mouvement pour Tesla», a déclaré Charles Lemonides, gestionnaire de portefeuille de ValueWorks LLC, qui n’a actuellement pas de position dans la société.

« Jusqu’à présent, parier contre Tesla a été une chose très dangereuse à faire, mais cela peut arriver à un endroit où il est complètement surchargé », a-t-il ajouté.