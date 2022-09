Même les fournitures simples comme les dongles et les cordons de charge ont été rares. Les jours où davantage d’employés doivent travailler sur place, les conditions de surpeuplement obligent les gens à prendre des appels téléphoniques à l’extérieur, car Tesla n’a jamais construit suffisamment de salles de conférence et de cabines téléphoniques pour accueillir autant d’employés présents à la fois.

En général, Tesla était ouvert au travail à distance parmi les employés occupant des postes de bureau avant la pandémie. Au fur et à mesure que les effectifs de l’entreprise augmentaient ces dernières années, l’accent était mis sur la construction de centres internationaux et d’une nouvelle usine au Texas. Il n’a pas construit suffisamment de nouveaux espaces de travail ni acquis suffisamment d’équipement de bureau dans les installations existantes du Nevada et de la Californie pour amener tous les employés de bureau et les sous-traitants à long terme en quarante heures par semaine.

L’entreprise surveille désormais l’assiduité des employés, Musk recevant des rapports hebdomadaires détaillés sur l’absentéisme.

Début septembre, selon les archives internes, environ un huitième des employés étaient absents lors d’une journée typique à Fremont, en Californie, où se trouve la première usine d’assemblage de véhicules de Tesla aux États-Unis. Dans l’ensemble de Tesla, ce nombre n’était que légèrement meilleur, avec environ un dixième des employés absents lors d’une journée de travail typique.

Les chiffres sont restés dans cette fourchette depuis mars 2022, avant les commandes de Musk, selon des rapports internes consultés par CNBC. L’absentéisme augmente le week-end et autour des jours fériés, comme on pouvait s’y attendre.

L’absentéisme chez Tesla est mesuré à l’aide des données des travailleurs s’inscrivant dans les installations, les absences non planifiées étant divisées par les congés planifiés pour compiler les totaux quotidiens, selon les dossiers internes et les personnes familières avec les rapports envoyés à Musk.

Tous les employés ne sont pas suivis de la même manière. Les subordonnés directs à Elon Musk ne comptabilisent pas leurs badges pour les rapports internes, par exemple.

La politique de retour au bureau – aussi obscure et informelle soit-elle – a provoqué une baisse significative du moral de certains employés, selon des messages internes vus par CNBC.

Avant les restrictions liées au COVID-19, les responsables de Tesla évaluaient généralement la quantité de travail à distance appropriée pour leurs équipes. La politique intransigeante de Musk a éliminé cette liberté en théorie, bien que certains dirigeants puissent encore conclure des accords pour des employés “exceptionnels”.

Début juin 2022, juste après que Musk ait imposé 40 heures sur place pour tous, Tesla a fait réductions drastiques de ses effectifs. Les employés qui étaient auparavant désignés comme travailleurs à distance mais qui ne pouvaient pas déménager pour être au bureau 40 heures par semaine avaient jusqu’au 30 septembre pour déménager ou prendre une indemnité de départ de Tesla.

Environ une semaine après avoir fait cette offre en interne, Tesla HR a demandé aux personnes qui vivaient loin si elles prévoyaient de déménager et de travailler dans un bureau Tesla 40 heures par semaine. Certains de ceux qui ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir déménager, ou qui ont dit qu’ils ne pouvaient absolument pas déménager, ont été licenciés en juin sans avertissement, selon une correspondance interne lue par CNBC et deux personnes directement au courant des licenciements.

La politique a également épuisé une partie du pouvoir de Tesla de recruter et de retenir les meilleurs talents. Au moins quelques employés appréciés ont démissionné parce qu’ils souhaitaient des arrangements plus flexibles, selon une correspondance interne et deux démissions confirmées par CNBC.

Certains travailleurs qui vivaient loin d’un bureau de Tesla vivent désormais à des heures de leur famille pour répondre aux nouvelles exigences, a déclaré un employé à CNBC.

Cet employé a déclaré qu’il s’inquiétait surtout des travailleurs immigrés de Tesla, qui pourraient perdre leur visa si l’entreprise décidait soudainement de mettre fin à leurs fonctions au cours du mandat de présence changeant.

Ils s’inquiétaient également de la façon dont l’étroitesse d’esprit de Tesla à l’égard du travail à distance pourrait atteindre les objectifs de diversité de l’entreprise.

Dans son rapport diversité 2022, sorti en juillet, Meta a révélé que : “Les candidats américains qui ont accepté des offres d’emploi à distance étaient beaucoup plus susceptibles d’être des Noirs, des Hispaniques, des Amérindiens, des Amérindiens, des Insulaires du Pacifique, des anciens combattants et/ou des personnes handicapées” et “Globalement, les candidats qui ont accepté des offres d’emploi à distance étaient plus susceptibles d’être des femmes.”

Dans le dernier rapport d’impact 2021 de Tesla, qu’il a publié en mai 2022, l’entreprise s’est vantée de la façon dont elle permettait aux employés de se sentir connectés même lorsqu’ils travaillaient. depuis des bureaux distants.

Le rapport indique : « Pendant la pandémie mondiale, nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’expansion de notre engagement communautaire et sur la garantie que nos employés restent connectés. Plus précisément, nous avons élargi nos groupes de ressources pour les employés (ERG) et nous nous sommes assurés que notre programmation était accessible dans un environnement de travail à distance. ..Nous nous sommes assurés que nos employés se sentaient plus entendus et connectés que jamais auparavant alors qu’ils se tournaient vers des événements virtuels pour promouvoir l’inclusion à travers différents lieux, frontières physiques et fuseaux horaires.”

L’entreprise n’a pas donné de chiffres sur le nombre d’employés qu’elle autorisait à travailler à distance avant et après le début de la pandémie, ni sur l’impact de cela sur la composition démographique de sa main-d’œuvre.

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire.