Actuellement, le P5 utilise des puces de Nvidia pour la conduite autonome et de Qualcomm pour son cockpit numérique embarqué.

Xpeng a lancé mercredi une nouvelle berline électrique appelée P5. Le véhicule est équipé de la technologie Lidar ou ou Light Detection and Ranging, qui utilise des lasers pour cartographier les environs de la voiture.

Wu n’a pas donné plus de détails.

Xpeng Motors lance la berline P5 lors d’un événement à Guangzhou, en Chine, le 14 avril 2021. Le P5 est le troisième modèle de production de Xpeng et dispose de la technologie dite Lidar.

La conception de ses propres semi-conducteurs pourrait donner à Xpeng plus de contrôle sur l’intégration entre son matériel et ses logiciels.

La société s’est concentrée sur le développement de la technologie en interne afin de se différencier de ses concurrents sur le marché bondé des véhicules électriques en Chine. Non seulement Xpeng est en concurrence avec les constructeurs automobiles traditionnels et les start-ups, mais un nombre croissant d’entreprises technologiques telles que Baidu et Xiaomi se sont également lancées dans la mêlée.

Wu a affirmé que le matériel et les logiciels du P5 et que «la convivialité des fonctionnalités globales est beaucoup plus avancée» que ses concurrents – ce qui donnerait à l’entreprise un «avantage».

Les entreprises technologiques chinoises se concentrent de plus en plus sur le développement de leurs propres semi-conducteurs. Le mois dernier, Baidu a collecté des fonds pour son activité de puces et Xiaomi a dévoilé un nouveau chipset pour l’appareil photo de son dernier smartphone phare.