Tesla révèle que Bitcoin Holdings vaut 222 millions de dollars dans le dernier dépôt auprès de la SEC

Tesla a découvert qu’il détenait toujours une valeur de 222 millions de dollars en bitcoins lors de la commercialisation de 75% de ses avoirs en crypto. La société a enregistré des gains complets de 64 millions de dollars sur sa récente conversion de bitcoin en monnaie d’édit.

Tesla réalise des gains de 64 millions de dollars grâce à la vente de Bitcoin

Tesla Inc. a déposé son rapport du deuxième trimestre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

La société a expliqué qu’elle avait régénéré 75% de ses avoirs en bitcoins en monnaie d’édit, comme Bitcoin.com News l’a rapporté la semaine dernière. La conversion BTC a ajouté 936 millions de dollars au bilan de la société d’automobiles électriques.

Tesla a informé la SEC qu’au cours du deuxième trimestre :

Nous avons enregistré 170 millions de dollars de pertes de valeur résultant de modifications de la valeur comptable de notre bitcoin et des gains de 64 millions de dollars sur les conversions liées de bitcoin en monnaie d’édit par nous.

Tesla a initialement acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins au premier trimestre 2021. Au cours du même trimestre, la valeur du BTC vendu par l’entreprise était de 272 millions de dollars. La valeur du bitcoin a fluctué entre le niveau de 32 000 $ et également le niveau de 59 000 $ au premier trimestre 2021.

La compagnie d’électricité a déclaré dans le dossier de la SEC qu’elle avait réalisé des gains de 128 millions de dollars en changeant son BTC en monnaie d’édit au premier trimestre 2021. De plus, la société avait 23 millions de dollars et 50 millions de dollars de pertes de valeur sur le bitcoin au deuxième trimestre 2021 et au 1H 2021, individuellement.

Les actifs numériques de Tesla consistent principalement en Bitcoin

Dans son dossier de lundi auprès de la SEC, Tesla a déclaré avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins au premier trimestre 2021. De plus, il a reçu “une quantité immatérielle” d’actifs numériques au cours du premier semestre de cette année.

Alors que Tesla n’a pas nommé les actifs cryptographiques alternatifs qu’elle détient, la société accepte le dogecoin de crypto-monnaie culturelle (DOGE) pour quelques marchandises depuis le 1er janvier.

La valeur comptable de la commande d’actifs numériques de Tesla était de 218 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre, selon son record. la compagnie d’électricité a élaboré :

La valeur véridique de ces commandes d’actifs numériques au 3 juin 2022 était de 222 millions de dollars.

Le 30 juin, la valeur de BTC oscillait autour de 20 000 $, avant de chuter brièvement à 18 784 $. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 21 869 $, soutenu par les données de Bitcoin.com Markets.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a mentionné lors de la décision sur les bénéfices de la société au deuxième trimestre la semaine dernière que la société a vendu la plupart de ses BTC grâce à des considérations “sur la liquidité globale de la société, compte tenu des fermetures de Covid en Chine”. Notant que Tesla n’a vendu aucun dogecoin, Musk a souligné: “Nous sommes au carré définitivement hospitaliers à augmenter nos avoirs en bitcoins à l’avenir, donc cela ne peut pas être considéré comme une constatation de fait sur le bitcoin.”

Le message Tesla révèle que Bitcoin Holdings vaut 222 millions de dollars dans le dernier dépôt auprès de la SEC est apparu pour la première fois sur BTC Wires.