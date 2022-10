Tesla révèle Optimus, un robot humanoïde marcheur que vous pourriez acheter en 2027

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé vendredi le Tesla Bot de la société, un robot nommé Optimus qui a traversé une scène, agité et pompé ses bras dans un mouvement de danse à basse vitesse. Le robot pourrait coûter 20 000 dollars d’ici trois à cinq ans, a déclaré Musk.

“Notre objectif est de fabriquer un robot humanoïde utile le plus rapidement possible”, a déclaré Musk. Cela pourrait éventuellement “aider des millions de personnes”, mais les premières utilisations se feront dans les usines automobiles de Tesla, a-t-il déclaré.

Le robot n’était pas aussi flashy que d’autres, comme Atlas compatible parkour de Boston Dynamics, mais c’est ce que Tesla a mis en place en moins de huit mois. “Le robot peut faire beaucoup plus que ce que nous vous avons montré. Nous ne voulions tout simplement pas qu’il tombe sur le visage”, a plaisanté Musk. Journée de l’IA Tesla 2022un événement conçu pour présenter le robot et la technologie de véhicule autonome de l’entreprise, appelé Auto-conduite complète, ou FSD.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Regardez Elon Musk dévoiler le prototype du robot Optimus

6:47



En fin de compte, Musk veut construire des Tesla Bots par millions, en profitant des avantages du matériel, des logiciels, de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement développés pour son activité automobile. Prenez les projections de l’entreprise avec une poignée de sel, cependant. Tesla a réussi en tant que constructeur automobile, menant le reste de l’industrie vers un avenir de véhicule électrique, mais il a manqué de nombreuses échéances en cours de route.

L’effort d’Optimus, bien qu’encore précoce, est parmi les plus ambitieux du monde de la robotique compte tenu de l’étendue et de la capacité que Tesla espère que les robots pourront devenir. Mais la progression est difficile. Des rivaux comme Dynamique de Boston ont travaillé pendant des années sur des robots humanoïdes mais n’ont jusqu’à présent produit que des prototypes. Plus courants sont les robots aux capacités plus limitées, comme robots de livraison à roues ou Astro d’Amazonune tablette domestique équipée d’une caméra sur roulettes.

La technologie de l’intelligence artificielle fonctionne mieux avec des travaux étroits, mais la technologie de pilotage de voiture et les robots de Tesla doivent compter avec une immense variété dans le monde réel. Optimus mènera probablement une vie protégée pour commencer. L’entreprise prévoit de l’utiliser d’abord dans Les propres usines de Tesla.

Les emplois pourraient inclure le transport de pièces vers des robots conventionnels sur la chaîne de fabrication, a déclaré Musk.

“Le nombre de situations où Optimus est utile augmentera de façon exponentielle”, a déclaré Musk. “Vraiment, vraiment vite.”

Capture d’écran par Claire Reilly/CNET



Deux robots Tesla sur scène

Musk a montré deux robots. Le premier modèle de marche a été construit avec des actionneurs mécaniques prêts à l’emploi, des dispositifs cylindriques qui combinent un moteur avec des engrenages et des capteurs. Le second, dont les membres et les doigts étaient contrôlés par les propres actionneurs de Tesla, ne pouvait pas marcher et a été transporté sur scène. Mais ses actionneurs lui permettent de lever la jambe sur le côté et de saisir avec ses mains. Dans une vidéo, les robots pourraient faire plus, y compris ramasser des boîtes, tenir un arrosoir pour les plantes et tourner à la taille.

“Il n’était pas tout à fait prêt à marcher, mais je pense qu’il marchera dans quelques semaines”, a déclaré Musk à propos du deuxième robot Optimus.

Tesla avait déjà des ingénieurs d’actionneurs parmi son personnel pour ses véhicules. L’actionneur le plus puissant, un modèle linéaire utilisé dans la jambe Optimus, peut soulever 1 000 livres.

Le deuxième prototype Optimus pèse 161 livres (73 kilogrammes). Il utilise une variante du même matériel informatique qui alimente la technologie de véhicule autonome FSD de Tesla. Sa batterie a une capacité de 2,3 kilowattheures, “parfaite pour une journée de travail complète”, a déclaré un ingénieur. Il consomme environ 100 watts en position assise et 500 watts en marchant d’un bon pas. C’est quelque chose comme un PC de jeu haut de gamme.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Tesla AI Day 2022 : les plus grandes annonces

14:34



Le premier robot marchait à un rythme lent et traînant, un pied placé juste devant l’autre. Ses genoux pliés lui donnaient une démarche quelque peu hacheuse, mais cette posture est courante pour les robots car une position jambe droite nécessite des capacités d’équilibre beaucoup plus précises. Le robot était capable de tourner et de fléchir à la taille. Son corps était parsemé de LED principalement vertes et son coffre comportait un grand ordinateur avec deux ventilateurs rotatifs pour refroidir les processeurs.

Les ingénieurs de Tesla ont mis l’accent sur les degrés de liberté des robots Optimus – essentiellement les différentes manières dont ils peuvent se plier ou se tordre au niveau de différentes articulations. Le corps complet du robot a plus de 28 degrés de liberté et chaque main en a 11, a déclaré Tesla.

Pour des raisons de sécurité, les robots comprendront un mécanisme externe afin que les gens puissent les arrêter, a déclaré Musk, et ce mécanisme de remplacement ne pourra pas être mis à jour sur Internet. À plus long terme, pour des raisons de sécurité, les robots seront probablement “régis par certaines lois de la robotique que vous ne pouvez pas surmonter, comme ne pas faire de mal aux autres”, a déclaré Musk, une référence au trois lois de la robotique de l’auteur de science-fiction Isaac Asimov.

Tesla utilise le même logiciel d’IA pour contrôler le Tesla Bot que celui qu’il utilise dans ses voitures. Une partie de la même technologie s’applique, comme la mesure de “l’occupation” des zones voisines. Il est simplement formé avec des environnements réels au lieu de piloter la vidéo, a déclaré Tesla.

Musk n’a pas retenu les promesses de science-fiction pour les robots de Tesla. Avec les robots au travail, l’économie entre dans une nouvelle ère, un “avenir d’abondance, un avenir où il n’y a pas de pauvreté, un avenir où vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en termes de produits et de services”, a déclaré Musk. “C’est vraiment une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons.”