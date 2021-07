Tesla, réseaux F5 et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche:

Tesla – Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 2% dans les échanges prolongés après que les bénéfices du constructeur de véhicules électriques au deuxième trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street sur les résultats tant en haut qu’en bas. Tesla a annoncé un bénéfice ajusté trimestriel de 1,45 $ par action sur des revenus de 11,96 milliards de dollars. Les analystes ont estimé un bénéfice de 98 cents par action sur des revenus de 11,3 milliards de dollars, selon Refinitiv. Tesla a déclaré un bénéfice net trimestriel de plus d’un milliard de dollars et a noté une dépréciation de 23 millions de dollars liée au bitcoin.

F5 Networks – Les actions de F5 Networks ont bondi de plus de 5% après les heures de bureau après une hausse des bénéfices au troisième trimestre. La société de technologie a déclaré un bénéfice ajusté de 2,76 $ par action, contre 2,46 $ par action estimé par les analystes, selon Refinitiv. F5 Networks a également enregistré un chiffre d’affaires de 652 millions de dollars contre une projection de 638 millions de dollars de Wall Street.

Ameriprise Financial – Les actions d’Ameriprise Financial ont chuté d’environ 1% dans le cadre des échanges prolongés, même après que les bénéfices de la société au deuxième trimestre ont dépassé les attentes des analystes. Ameriprise Financial a déclaré un bénéfice ajusté de 5,27 $ par action sur des revenus de 3,42 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 5,21 $ par action sur des revenus de 3,38 milliards de dollars, selon StreetAccount.

Coinbase – Les actions Coinbase ont reculé de plus de 1% dans les échanges prolongés après avoir clôturé en hausse de 9% lors de la session ordinaire. L’échange de crypto-monnaie a vu son stock bondir alors que le bitcoin est passé au-dessus du niveau de 40 000 $, mais le prix du jeton est depuis tombé de ses sommets. Amazon a démenti un rapport antérieur selon lequel il commencerait à accepter le bitcoin pour les paiements cette année.