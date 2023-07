Tesla règle son recours collectif sur le toit solaire pour 6 millions de dollars

Tesla a accepté de payer un peu plus de 6 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté par des clients qui ont fait face à des hausses soudaines des prix des toits solaires en 2021 après avoir accepté de faire installer les systèmes chez eux.

Le toit solaire de Tesla était autrefois connu sous le nom de « verre solaire » de Tesla. Le PDG Elon Musk a d’abord fait la promotion du système en 2016 en tant que produit de toiture architecturalement attrayant qui générerait de l’énergie et serait aussi beau que les bardeaux d’une maison sans panneaux solaires. La tuile de toit solaire vitreuse qu’il a brandie lors d’une présentation aux actionnaires, tout en vantant l’acquisition alors prévue de SolarCity par Tesla, s’est révélée plus tard être un accessoire et non un prototype fonctionnel.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, les clients de Tesla Solar Roof avaient signé des contrats avec l’entreprise et se préparaient à faire installer les systèmes chez eux, lorsqu’ils ont été surpris par des augmentations soudaines de prix en 2021 qui nécessitaient des paiements plus élevés pour aller de l’avant avec leurs installations.

Les hausses de prix n’étaient pas un petit changement. Un demandeur principal dans le recours collectif, Matthew Amans, a vu le prix de son toit solaire passer d’environ 72 000 $ dans son contrat initial à environ 146 000 $ par dépôt au tribunal.

Tesla a augmenté les prix de ses installations solaires au moins deux fois cette année-là et a imposé aux clients qui commandent des panneaux solaires ou des tuiles de commander également le système de stockage d’énergie domestique Powerwall.

Selon l’accord de règlement de recours collectif modifié, déposé auprès d’un tribunal de district américain à San Francisco le 10 juillet 2023, à la fin du mois de juin de cette année, environ 8 636 clients de Tesla faisaient partie du groupe touché par les hausses de prix, et la surprise de l’évolution des coûts et des conditions pour les clients a conduit un peu plus de 6 300 personnes à annuler leurs contrats de toit solaire avec Tesla Energy.

Tesla a conclu 1 656 contrats de toit solaire au prix d’origine indiqué aux clients, selon le dossier, avec 57 autres clients prévus pour des installations de toit solaire au prix d’origine à la fin du mois de juin. Les clients restants qui n’ont pas encore annulé ou réservé des installations au prix d’origine s’élevaient à 616 personnes.

Wood Mackenzie a estimé qu’au début de 2023, Tesla n’avait installé que 3 000 de ses systèmes de toit solaire aux États-Unis depuis qu’il avait vanté la technologie sept ans auparavant.

Dans son segment énergétique, les déploiements solaires globaux de Tesla (y compris les panneaux solaires traditionnels et les tuiles) ont chuté de près de moitié pour atteindre 48 MW au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.

Tesla avait déclaré que la baisse des déploiements solaires à cette époque était causée par des retards d’importation de certains composants qui échappaient au contrôle de l’entreprise.

Au premier trimestre 2023, les déploiements solaires globaux de Tesla s’élevaient à 67 MW, ce qui représente une croissance de 40 % d’une année sur l’autre. Dans le même temps, la croissance de Tesla dans les systèmes de stockage d’énergie a grimpé de 360 ​​% au premier trimestre 2023 par rapport à l’année précédente, illustrant que ses batteries de secours à l’échelle domestique et utilitaire, bien plus que les installations solaires, génèrent les revenus de la division Énergie de Tesla.

