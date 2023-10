Tesla réduit les prix des modèles 3 et Y aux États-Unis après la baisse des livraisons

Le prix de départ du Model 3 est indiqué à 38 990 $ sur le site Web de Tesla, contre 40 240 $ auparavant. Le modèle 3 longue portée est passé de 47 240 $ à 45 990 $. Et le Model 3 Performance est tombé de 53 240 $ à 50 990 $.

Tesla a réduit le prix de certaines versions du modèle 3 et du modèle Y aux États-Unis après que la société a annoncé des livraisons au troisième trimestre inférieures aux attentes du marché.

À la fin de l’année dernière, Tesla a commencé à réduire les prix de ses voitures dans le monde entier dans le but de stimuler la demande, dans un contexte d’inquiétudes concernant le ralentissement des dépenses de consommation sur des marchés comme les États-Unis et la Chine et alors que la concurrence dans le secteur des véhicules électriques s’intensifiait.

Tesla bricole régulièrement le prix de ses voitures, notamment sur ses plus grands marchés que sont les États-Unis et la Chine.

Mais la dernière série de baisses de prix intervient quelques jours seulement après que Tesla a annoncé des livraisons de 435 059 véhicules au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes et marquant une baisse par rapport au trimestre précédent.

Tesla a imputé la chute aux mises à niveau des usines, qui ont entraîné des temps d’arrêt des sites de fabrication.

Elon Musk, PDG de Tesla, n’a pas caché la volonté du constructeur automobile de rechercher des volumes plus élevés avec des marges plus importantes cette année.

Jusqu’à présent, cela a porté ses fruits, les actions ayant augmenté de plus de 100 % cette année.

Tesla cherche toujours à livrer 1,8 million de véhicules cette année.