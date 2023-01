Tesla réduit fortement les prix alors qu’il se déplace pour soutenir la demande

De nouveaux concurrents sont également en route. Cette année, General Motors est censé commencer à fabriquer des versions électriques de son pick-up Chevrolet Silverado et de ses véhicules utilitaires sport Chevrolet Blazer et Equinox.

Tesla a également connu des difficultés en Chine, son plus grand marché, où un constructeur local, BYD, est désormais la marque de véhicules électriques n°1. Tesla a récemment baissé ses prix en Chine et a annoncé un total des ventes mondiales pour 2022 inférieur aux attentes des analystes.

Bien qu’il soit toujours salué pour les technologies de pointe qu’il intègre dans ses voitures et leur style élégant, Tesla a mis du temps à ajouter à sa gamme de modèles. Il ne propose que quatre véhicules, et deux sont des modèles de luxe hors de portée de la plupart des consommateurs grand public. Il a introduit une voiture pour la dernière fois en 2020, lorsque le modèle Y est entré en production.

Depuis 2019, Tesla a promis d’introduire un pick-up, appelé le Cybertruck, mais a retardé sa production à plusieurs reprises. La société espère maintenant commencer à le fabriquer cette année. Le Cybertruck a un design anguleux et futuriste et devrait être vendu comme un véhicule de luxe, ce qui pourrait limiter son attrait. Dans le passé, M. Musk a exprimé le désir de produire une voiture électrique pouvant se vendre environ 25 000 dollars, mais il n’a présenté aucun plan formel.

En décembre, Tesla a commencé à livrer un petit nombre de semi-remorques alimentés par batterie à PepsiCo, son premier client.

“Nous voyons des problèmes de demande persister jusqu’à ce que Tesla soit en mesure d’introduire une offre à bas prix en volume, ce qui pourrait n’être qu’en 2025”, a déclaré Toni Sacconaghi, un analyste de Bernstein, dans un rapport ce mois-ci.

En réduisant les prix de ses modèles actuels, Tesla indique qu’il est prêt à concéder un certain bénéfice afin d’augmenter le volume des ventes. La société affiche généralement des marges bénéficiaires brutes de 26%, soit plus du double de celles de certains constructeurs automobiles rivaux, un facteur qui a conduit les investisseurs à augmenter ses actions, ce qui en fait le constructeur automobile le plus précieux au monde.