Tesla rappellera plus de 285 000 voitures en Chine en raison d’un logiciel de régulateur de vitesse défectueux – régulateur de Pékin

Cette décision a été annoncée par l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché (SAMR).

Il affecte à la fois les véhicules Tesla des modèles 3 et Y importés et produits localement.

Le rappel intervient après qu’une enquête a révélé que les systèmes de régulateur de vitesse étaient trop sujets à une activation accidentelle, ce qui pourrait entraîner des accidents de la route et des collisions. Le problème affecterait plus de 285 000 véhicules.

« En raison de problèmes avec le régulateur de vitesse… le conducteur peut facilement activer la fonction de régulateur de vitesse par erreur » a déclaré la SAMR dans un communiqué.

Une augmentation soudaine de la vitesse du véhicule se produira, ce qui pourrait… dans des cas extrêmes, provoquer une collision, présentant des risques pour la sécurité.

Tesla est une marque automobile extrêmement populaire en Chine, avec une voiture sur quatre commercialisée dans le monde qui finit par être vendue dans le pays. Pourtant, le géant de la voiture électrique a récemment été confronté à de nombreux problèmes en Chine, sous la pression des régulateurs locaux et des utilisateurs finaux. Outre des problèmes d’accélération inattendus, le constructeur automobile aurait été interrogé sur des échecs dans les mises à jour logicielles en direct, ainsi que sur des incendies de batterie.

La société a également été confrontée à une protestation de haut niveau des clients au Salon de l’auto de Shanghai en avril, les propriétaires de Tesla faisant part de leurs préoccupations concernant les problèmes de qualité et de service. Tesla a également été confronté à des problèmes de confidentialité, les conducteurs chinois craignant que leur rendez-vous privé ne finisse par être stocké aux États-Unis. La société a déjà partiellement résolu ces problèmes, annonçant le mois dernier qu’elle mettrait en place un centre de données en Chine pour accueillir la clientèle locale.

