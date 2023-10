Tesla rappelle près de 55 000 véhicules pour des raisons de sécurité des freins

Tesla a émis un autre rappel pour des milliers de ses véhicules Model X à la suite d’un rapport sur les problèmes de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Le rapport révèle que 54 676 des voitures Model X 2021-2023 de Tesla pourraient ne pas détecter un faible niveau de liquide de frein et n’afficheraient pas de voyant d’avertissement.

La NHTSA rapport de rappel daté du 11 octobre, il indiquait que le contrôleur du véhicule n’afficherait pas de voyant informant le conducteur que les niveaux de liquide étaient bas, et que cela pourrait « réduire les performances de freinage et augmenter le risque d’accident ». Tesla a publié une mise à jour logicielle gratuite par liaison radio (OTA) pour corriger l’avertissement de liquide de frein et devrait envoyer des lettres de notification aux propriétaires des véhicules concernés le 12 décembre.

Plusieurs véhicules Model X ont été identifiés pour la première fois comme n’affichant pas le capteur lumineux de faible niveau de liquide de frein pendant la production le 19 septembre de cette année, et l’équipe Brakes Integration a mené des tests pour déterminer l’étendue et la cause de son indicateur de frein défaillant, le rapport dit. L’équipe d’intégration des freins a détecté un réglage incorrect de la plage de seuil du contrôleur qui détecte de faibles niveaux de liquide de frein.

Au 10 octobre, le rapport indique que Tesla n’est au courant d’aucun accident, blessure ou décès résultant du problème du contrôleur. La société a publié son logiciel OTA le 18 septembre et a déclaré que pour que les propriétaires puissent accéder à la mise à jour, ils doivent installer la version logicielle 2023.32.7 ou ultérieure.

Le dernier rappel de Tesla intervient après que la NHTSA a ouvert une enquête sur 280 000 véhicules Model 3 et Model Y 2023 de l’entreprise en août. La NHTSA a reçu 12 plaintes de propriétaires affirmant avoir perdu le contrôle de la direction et la direction assistée ; dans un cas, le propriétaire a signalé que « la direction de la voiture s’est sentie bloquée et a glissé hors de la route, ce qui a entraîné sa collision avec un arbre ». Reuters signalé. Une autre plainte indiquait que « la roue de la Tesla Model Y avait tremblé fortement vers la droite et avait fait un bruit sourd » pendant la conduite, et que l’écran affichait un code d’erreur et indiquait « Assistance de direction réduite ».

Plus tôt cette année, Tesla a également rappelé 362 758 véhicules Model S, Model X, Model 3 et Model Y 2016-2023 pour des raisons signalées. problèmes avec le logiciel de conduite autonome complet. Le rappel de sécurité rapport publié en février, il a déclaré que les véhicules équipés du logiciel pourraient enfreindre les lois sur la sécurité routière et provoquer des accidents avant que le conducteur ne puisse intervenir.

