Tesla rappelle plus de 80 000 voitures en Chine pour des problèmes de logiciel et de ceinture de sécurité

Tesla rappelle plus de 80 000 voitures en Chine. Les investisseurs surveilleront pour voir si la réputation du géant américain sera endommagée.

Le constructeur automobile d’Elon Musk rappelle également 2 736 véhicules de modèle 3 importés produits entre le 12 janvier 2019 et le 22 novembre 2019 ainsi que 10 127 de la version fabriquée en Chine de cette voiture en raison d’une ceinture de sécurité potentiellement défectueuse.

Le géant américain de la voiture électrique procède au rappel d’un total de 67 698 véhicules importés de modèle S et de modèle X produits entre le 25 septembre 2013 et le 21 novembre 2020, a annoncé l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché.

Tesla rappelle plus de 80 000 voitures en Chine pour des problèmes de logiciels et de ceintures de sécurité, a annoncé vendredi le régulateur du marché chinois.

Les investisseurs surveilleront toute retombée pour Tesla en Chine suite au rappel. Le marché est de plus en plus concurrentiel avec des challengers nationaux soutenus par Warren Buffett BYD aux parvenus comme Nio et Xpeng .

“Les rappels sont toujours coûteux et sont souvent amplifiés d’une manière qui peut nuire à la réputation – particulièrement vrai maintenant que le marché est devenu hyper-concurrentiel et que l’arriéré de Tesla a diminué”, a déclaré Bill Russo, PDG d’Automobility, basé à Shanghai, à CNBC.

“Ce rappel concerne principalement les modèles importés (S et X), il peut donc être géré s’ils sortent avant.”

La Chine est l’un des marchés les plus importants de Tesla. La société possède une importante usine de production à Shanghai et a vendu un nombre record de voitures fabriquées en Chine ces derniers mois.

Mais Tesla fait également face à une concurrence croissante en Chine alors que des entreprises comme Xpeng, Nio et Li Auto accélérer les sorties de nouvelles voitures pour 2023 dans le but de défier la domination du constructeur automobile électrique américain.