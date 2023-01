Tesla prévoit de dépenser plus de 770 millions de dollars pour l’expansion d’une usine au Texas

Tesla s’est enregistré auprès de l’État du Texas pour agrandir son usine de véhicules électriques à Austin cette année.

Les dépôts de janvier auprès du Texas Department of Licensing and Registration révèlent que Tesla prévoit de dépenser plus de 770 millions de dollars pour la construction d’installations là-bas, y compris pour la batterie test cellulaire et fabrication, cathode et unité d’entraînement fabrication et un atelier de moulage, entre autres.

Les Journal d’affaires d’Austin précédemment rendu compte des plans et des dépôts de Tesla.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a officiellement ouvert son usine de véhicules électriques et de batteries au Texas en avril 2022, organisant une soirée “cyber rodéo” pour les actionnaires et les fans. Aujourd’hui, Tesla fabrique certains de ses véhicules utilitaires multisegments modèle Y à Austin et prévoit également de fabriquer en masse son Cybertruck inspiré de la science-fiction, un pick-up non conventionnel.

Après que la société a initialement ouvert son usine d’Austin et une autre usine d’assemblage de véhicules à l’extérieur de Berlin en Allemagne, le PDG Elon Musk a qualifié les deux installations de “gigantesques fournaises à argent”, dans une interview avec Tesla Owners Silicon Valley.