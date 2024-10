Tesla est sous le feu des critiques des créateurs de Blade Runner 2049 pour avoir utilisé des représentations similaires à celles du film pour promouvoir le Robotaxi.

Alcon Entertainment affirme avoir refusé à Elon Musk l’autorisation d’utiliser des images du film lors de l’événement We, Robot ce mois-ci.

Musk a quand même utilisé les images, affirme la poursuite.

Lorsque les invités de l’événement « We, Robot » de Tesla ont sauté dans les prototypes Robotaxi au studio Warner Bros. Hollywood le 10 octobre, ils ont été accueillis par un écran géant orné d’animations et d’illustrations futuristes. L’une de ces illustrations a été inspirée par le film de science-fiction de 2017 Coureur de lame 2049, lui-même une suite du classique de 1982 Coureur de lame—tous deux cités comme influents sur le PDG de Tesla, Elon Musk, et sur ses projets pour le Cybertruck.

Mais les producteurs de la suite n’en ont rien compris. Ils poursuivent désormais Tesla pour violation du droit d’auteur, pour avoir utilisé des visualisations inspirées de Blade Runner pour promouvoir le Cybercab autonome, le New York Times rapporté aujourd’hui.

Alcon Entertainment a intenté une action en justice contre Tesla devant le tribunal de district de Los Angeles, alléguant que la société avait rejeté une demande de Musk d’utiliser des visualisations inspirées de Blade Runner lors de la révélation de Robotaxi. Mais « il l’a fait quand même », selon le procès.

Le Coureur de lame La série dépeint un avenir sombre aux prises avec une crise climatique et une expansion hors du monde, ainsi que les nombreuses questions morales et éthiques liées au développement d’une race d’êtres de type androïde utilisés comme main-d’œuvre jetable. L’intelligence artificielle, les hologrammes et les taxis volants sont quelques-uns des éléments centraux des films.

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une vision agréable de demain, Musk pense clairement que c’est cool. Il nous en parle depuis un moment. Avant le lancement du Cybertruck l’année dernière, Musk dit dans un post sur X que le camion était comme un « véhicule blindé de transport de troupes du futur – quoi Coureur de lame aurait conduit. » (Peu importe le fait que « Blade Runner » est une sorte de surnom pour les détectives qui enquêtent sur les crimes impliquant des androïdes et non le vrai nom d’un type.)

« Toute marque prudente envisageant un partenariat avec Tesla doit prendre en compte le comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois au discours de haine », indique la plainte selon Journaliste hollywoodien.

Tesla n’a pas utilisé d’images exactes du film mais a utilisé des outils d’IA pour créer des images presque identiques. Selon Alcon, il s’agit d’un « pari de mauvaise foi et intentionnellement malveillant ».

Il pourrait s’écouler des mois, voire des années, avant qu’un verdict ne soit rendu dans cette affaire. Mais c’est un autre élément controversé dans les ambitions de Musk en matière de Robotaxi. Dans l’état actuel des choses, la révélation de Robotaxi était légère sur les détails techniques et était principalement une vitrine conceptuelle.

La voiture elle-même a l’air cool avec ses portes papillon, sa surface lisse et son encombrement compact. Mais l’événement était plus brillant que substantiel. Tesla ne nous a pas expliqué comment la technologie sous-jacente Full-Self Driving (FSD) obtiendrait l’approbation réglementaire ni comment elle serait sûre pour les passagers dans diverses conditions de conduite.

Tout ce que nous savons, c’est que le Robotaxi sera doté d’une recharge sans fil (les prototypes n’avaient pas du tout de ports de recharge) et que Tesla s’efforcera d’atteindre une efficacité de 5,5 milles par kilowattheure pour obtenir environ 200 milles d’autonomie avec une petite batterie.

Comment cela fonctionnera-t-il dans le monde réel ? Nous ne le savons pas encore et Tesla reste silencieux à ce sujet.

