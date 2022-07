Tesla peut baisser le prix des voitures si l’inflation se “calme”

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré vendredi dans un tweet que la société de voitures électriques pourrait baisser les prix si l’inflation “se calmait”.

Le Bureau of Labor Statistics a fait état cette semaine d’un taux d’inflation plus élevé que prévu, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 9,1 % par rapport à il y a un an.

Tesa a augmenté les prix de tous ses modèles de voitures aux États-Unis et en Chine en mars. La société a de nouveau augmenté les prix de ses modèles aussi récemment qu’en juin, lorsqu’elle a augmenté le coût de son modèle Y longue portée de 62 990 $ à 65 990 $.

Musc tweeté en mars que Tesla et son autre société, SpaceX, “voyaient toutes deux une pression inflationniste récente importante dans les matières premières et la logistique”.

Musk a déclaré en juin avant la deuxième hausse des prix qu’il avait un “super mauvais pressentiment” sur l’économie et qu’il devrait supprimer 10% des emplois chez Tesla, selon un e-mail initialement rapporté par Reuters.

