Le vice-président de longue date de l’avocat général par intérim de Tesla, Al Prescott, a quitté la société de véhicules électriques et d’énergie renouvelable pour rejoindre Luminar, une startup lidar.

Le déménagement est remarquable à bien des égards. D’une part, le PDG de Tesla, Elon Musk, a longtemps insisté sur le fait que la technologie lidar, ou capteurs de télémétrie et de détection de la lumière, est trop coûteuse et n’est pas nécessaire pour le développement de véhicules autonomes. Le déménagement de Prescott à Luminar, où il occupera le poste de directeur juridique, est cependant une approbation de la technologie.

Prescott a déclaré dans une déclaration à CNBC:

«Luminar a été le pionnier d’une technologie critique pour la sécurité qui alimentera notre avenir autonome. En tant que personne qui a consacré ma carrière à la sécurité automobile et à l’innovation, j’ai hâte d’aider Luminar à passer au niveau supérieur et de remplir la mission de rendre les transports plus sûrs pour tous. . «

Bill Berry, actuellement responsable du contentieux de Tesla, qui a rejoint en octobre 2020 et a précédemment travaillé pour Google, devrait diriger le département Tesla mais ne pas assumer le rôle d’avocat général selon des personnes proches du dossier.

Un autre changement au sommet du département juridique de Tesla pourrait s’avérer difficile à un moment où l’entreprise fait face à de nouvelles poursuites, enquêtes fédérales et procès qui ont été longtemps retardés en raison de l’impact de Covid sur les tribunaux américains.

Tesla avait précédemment perdu trois conseils généraux au cours d’une année en 2018 et 2019. En décembre 2018, Todd Maron, le principal avocat de Musk au cours des quatre années précédentes, a quitté l’entreprise. Dane Butswinkas a pris la relève, mais son mandat n’a duré qu’environ deux mois, et Jonathan Chang a pris la relève en tant que conseil général, mais a quitté en décembre 2019. La société n’a pas embauché un autre avocat de haut niveau après cela, et Prescott a occupé le poste de vice-président des affaires juridiques et par intérim. Conseil.

L’année dernière, Tesla était censé passer en procès pour des allégations d’actionnaires selon lesquelles le PDG de Tesla, Elon Musk, a forcé son entreprise de véhicules électriques à acquérir une entreprise solaire prétendument illiquide, SolarCity, pour plus de 2 milliards de dollars afin de profiter à lui-même et aux membres de sa famille, a été reportée. de plus d’un an. La date de lancement initiale du procès était en mars 2020 et devrait maintenant commencer cet été.

Le 8 mars 2021, un actionnaire nommé Chase Gharrity a intenté une action en justice accusant Musk d’exposer Tesla à potentiellement des milliards de responsabilités et de pertes de marché par le biais de ses publications erratiques sur Twitter, même si lui et Tesla avaient auparavant conclu un accord de règlement avec le Securities and Exchange. Commission qui oblige le PDG à obtenir l’approbation préalable des tweets par le conseil s’ils peuvent contenir des informations importantes pour les actionnaires de Tesla

Dans la nouvelle plainte, Gharrity appelle le conseil d’administration de Tesla pour ne pas avoir nommé l’avocat général de Tesla, qui peut maintenir Musk en conformité avec le droit des valeurs mobilières et les termes de leur accord de règlement avec la SEC.

Selon son profil LinkedIn, Prescott a fourni «des conseils aux dirigeants et au conseil d’administration de Tesla», et a dirigé «toutes les opérations juridiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie», aidant l’entreprise à surmonter les défis des secteurs de l’automobile et de l’énergie.

Le nom et le visage de Prescott sont peut-être familiers aux proches adeptes de la société – il a lancé l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla 2020 et la journée de la batterie. Il avait également signé une correspondance au nom de Tesla en réponse à l’autorité fédérale de sécurité des véhicules (NHTSA), qui a le pouvoir d’enquêter sur les plaintes de sécurité du public et de mandater des rappels s’ils jugent un véhicule ou un composant dangereux.

Avant de rejoindre Tesla, Prescott avait une longue histoire dans l’automobile, notamment en tant que conseiller principal pour les véhicules autonomes chez Uber, s’occupant des questions de réglementation, de litige, de commerce, de confidentialité et de cybersécurité là-bas. Il a également travaillé comme avocat chez Ford Motor Company pendant plus d’une décennie après y avoir passé un an en tant qu’ingénieur de sécurité en cas de collision.