Tesla ouvrira des chargeurs à tous les véhicules électriques

Tesla ouvrira certains de ses chargeurs rapides, qui étaient exclusifs à ses clients, à tous les véhicules électriques d’ici la fin de l’année prochaine, a annoncé mercredi l’administration Biden en annonçant un vaste effort pour améliorer la recharge et encourager davantage de personnes à acheter une batterie. -véhicules motorisés.

Le réseau de chargeurs rapides de Tesla a été un élément clé du succès de l’entreprise en donnant aux conducteurs l’assurance qu’ils seront en mesure de recharger les voitures lors de longs trajets. Le réseau de la société a également la réputation d’être plus rapide et plus fiable que les réseaux disponibles pour les propriétaires de véhicules électriques exploités par d’autres sociétés. Ces chargeurs nécessitent que les pilotes téléchargent des applications spécialisées et sont souvent difficiles à utiliser ou hors service.

L’administration Biden a déclaré que 7 500 chargeurs Tesla seront ouverts à d’autres véhicules d’ici la fin de 2024. Cependant, certains d’entre eux sont des chargeurs plus lents dans les hôtels, restaurants et autres destinations qui sont déjà disponibles pour les propriétaires d’autres marques de voitures s’ils achètent un adaptateur. .

En ouvrant son réseau, Tesla sera également éligible à une partie des 5 milliards de dollars que le Congrès a autorisés dans le cadre d’une loi bipartite sur les infrastructures adoptée en 2021. L’argent est destiné à aider à créer une infrastructure de recharge à l’échelle nationale. L’administration a annoncé mercredi les règles du programme, y compris l’exigence que l’équipement soit fabriqué aux États-Unis et que les chargeurs fonctionnent sans applications spécialisées.