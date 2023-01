Tesla, Nvidia, Lululemon et plus

Hong Kong, Chine, 13 septembre 2022, UNE voiture Tesla rouge passe devant un concessionnaire Tesla à Wanchai. (Photo de Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images)

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Tesla – Les actions de Tesla ont augmenté de 5,93% lundi après que les avocats du PDG Elon Musk ont ​​demandé samedi à un tribunal californien de déplacer un procès sur les actions de la société au Texas, invoquant la négativité locale.

Micro-systèmes avancés – Le géant des puces a bondi de 5,13 % alors que les actions de semi-conducteurs menaient le rallye de lundi. L’avancée a poussé le titre au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Wells Fargo a nommé AMD parmi les meilleurs choix du secteur semi-fini lundi.

Nvidia – Le stock de puces a rebondi de 5,18% dans les échanges de midi. Plus tôt dans la journée, Nvidia a été nommé premier choix pour 2023 par les analystes de Wells Fargo, qui ont déclaré qu’ils voyaient un cycle de produit de centre de données positif se matérialiser jusqu’à la fin de l’année.

Régénérer – Regeneron a chuté de 7,69% après que la société pharmaceutique a déclaré que les ventes de son médicament Eylea avaient été affectées négativement au dernier trimestre 2022 par un passage à un concurrent hors AMM.

Lululemon – Le titre d’athleisure a chuté de 9,29 % après que Lululemon’s a modifié ses prévisions pour montrer qu’il s’attend à une contraction des marges brutes pour le quatrième trimestre. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que son chiffre d’affaires net soit supérieur à sa fourchette de prévisions précédente.

Zillow – Les actions de la société du marché immobilier ont gagné 8% après que Bank of America a doublé le stock à acheter et a déclaré qu’elles pourraient augmenter de 20% par rapport à la clôture de vendredi, citant ses perspectives de croissance améliorées malgré un environnement macroéconomique difficile.

Uber – Les actions Uber ont gagné 3,79% sur une mise à niveau de Piper Sandler à la surpondération d’une note neutre. L’entreprise a déclaré que la hausse de l’inflation et des prix des voitures devrait stimuler le désir de covoiturage.

Hologique – Les actions ont gagné 2,5 % après que le fournisseur de diagnostics pour femmes a annoncé un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant ses prévisions les plus récentes de 940 à 990 millions de dollars. Ces revenus ont également dépassé les attentes de Wall Street.

ruisseau de canard – Duck Creek a bondi de 46,5% après avoir déclaré que Vista Equity Partners allait privatiser le fournisseur de solutions de renseignement d’assurance pour 19 $ par action.

Actions énergétiques – La hausse des prix de l’énergie et du gaz naturel a stimulé EQT Corp de 3,9 %, ainsi que Huile Marathon et Halliburton qui ont gagné respectivement 1,6 % et 0,6 %.

MCH Ceridian — Les actions de Ceridian HCM ont augmenté de 3,15 %. MoffettNathanson a lancé la couverture du fournisseur de logiciels de ressources humaines avec une cote de performance du marché, affirmant que les actions ont une hausse de 12 % par rapport à l’objectif de prix de 68 $ de l’entreprise.

Systèmes d’alimentation monolithiques – Les actions de Monolithic Power Systems ont gagné 4,36% au milieu du rallye des semi-conducteurs, après les actions de Nvidia et Advanced Micro Devices.

Baxter international – La société de soins de santé Baxter International a chuté de 7,74 %, atteignant un creux de 52 semaines, après avoir annoncé qu’elle allait restructurer et céder son activité de soins rénaux.

Oracle – Oracle a avancé de 1,27 % après que Piper Sandler a fait passer l’action de neutre à surpondérée, notant qu’une période de faible croissance de plusieurs années pourrait se terminer.

Goldman Sachs – Les actions ont gagné 1,41% à la suite d’informations selon lesquelles le géant bancaire licencierait 3 200 employés, soit 6,5% de l’effectif qu’il avait en octobre. C’est moins que les 8% rapportés le mois dernier.

Teladoc – Les actions de Teladoc ont bondi de 4,13% après que la société a annoncé que ses revenus au quatrième trimestre 2022 dépassaient les attentes des analystes – il devrait rapporter dans une fourchette plus étroite de 633 millions de dollars à 640 millions de dollars au-dessus du consensus de 631 millions de dollars.

– Samantha Subin, Alex Harring, Sarah Min, Jesse Pound, Yun Li, Michelle Fox et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage