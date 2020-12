NEW YORK: Les investisseurs craignent que l’inclusion des actions notoirement volatiles de Tesla Inc dans le S&P 500 aggrave les fluctuations de l’indice plus large, mais certains analystes disent que cela ne se produira probablement pas.

Le constructeur automobile électrique, qui rejoindra le S&P 500 lundi après avoir progressé de près de 700% cette année, se classe près du plus élevé en termes de volatilité implicite – ou d’anticipations de mouvements boursiers intégrés dans les prix des options – de l’indice.

Pourtant, les analystes disent que les actions de Tesla auront un effet minuscule sur les fluctuations plus larges du marché, en fonction de l’activité passée. Si Tesla avait été ajouté au S&P 500 jeudi, il aurait augmenté la volatilité implicite d’un mois sur l’indice de référence de seulement 0,15 point, à 17,08 contre 16,93, selon Susquehanna.

«Nous ne pensons pas que cela aura un impact énorme», a déclaré Christopher Murphy, codirecteur de la stratégie sur les dérivés chez Susquehanna.

Le stratège d’UBS Stuart Kaiser a conclu de la même manière concernant l’effet de Tesla sur la volatilité plus large du S&P 500 dans une note de recherche diffusée le mois dernier. Si l’action avait été incluse dans le S&P 500 toute l’année, elle n’aurait augmenté la volatilité implicite de l’indice de référence que de 0,12 point en moyenne, a-t-il écrit.

Pendant ce temps, par certaines mesures, les options de Tesla ont récemment montré un plus grand calme.

La volatilité implicite de Tesla sur 30 jours est tombée à environ 82%, contre un peu moins de 95% vendredi dernier, selon les données du fournisseur d’analyse d’options Trade Alert.

L’exubérance des acheteurs d’options Tesla s’est également quelque peu atténuée. Le biais de Tesla est devenu positif la semaine dernière, selon Trade Alert, montrant que la demande spéculative d’options d’achat haussières sur le constructeur automobile s’est atténuée par rapport aux options de vente protectrices.