Tesla Model S Plaid a pris feu en conduisant: le chef des pompiers

Une Tesla Model S Plaid 2021 a pris feu mardi soir à Haverford, en Pennsylvanie, alors que le propriétaire était au volant, selon Charles McGarvey, chef des pompiers du service d’incendie du canton de Lower Merion.

Tesla a commencé les livraisons de la Model S Plaid, une nouvelle version hautes performances de sa berline phare, en juin, après que le PDG Elon Musk eut annoncé (sur le podcast Joe Rogan Experience) qu’elles commenceraient en février.

Musc expliqué en avril, ce développement impliquait « plus de défis que prévu », et a ajouté: « Il a fallu pas mal de développement pour s’assurer que la batterie des nouveaux S et X est sûre ».

Les avocats du propriétaire de la voiture ont déclaré à CNBC qu’il avait remarqué de la fumée provenant de l’arrière de son modèle 2021 S Plaid et avait essayé de déverrouiller et d’ouvrir les portes, mais avait dû sortir du véhicule de force, car les serrures semblaient mal fonctionner. Après avoir quitté le véhicule électrique, celui-ci a commencé à se déplacer tout seul et les flammes ont englouti le véhicule.

Le propriétaire, dont l’identité n’a pas été divulguée, est représenté par Mark Geragos de Geragos & Geragos à Los Angeles, et Jason Setchen d’Athlete Defender à Miami.

Deux équipes de pompiers ont travaillé sur les lieux pendant un peu plus de 3 heures pour faire face à l’urgence, a déclaré McGarvey à CNBC.

Comme NBC News récemment signalé, les incendies de batteries de véhicules électriques peuvent nécessiter jusqu’à 25 000 gallons d’eau pour s’éteindre définitivement. En comparaison, un incendie typique impliquant une voiture à combustion interne peut être éteint avec environ 300 gallons d’eau.

Les pompiers ont retiré la Tesla Model S Plaid 2021 dans un complexe pour la raconter en toute sécurité du jour au lendemain, a déclaré McGarvey. Le propriétaire a depuis fait retirer la voiture de cette installation, a déclaré McGarvey, et fera enquêter le véhicule de manière indépendante pour tenter de déterminer la cause de l’incendie. McGarvey a déclaré que ses équipes avaient été en contact avec Tesla et devraient bientôt publier plus d’informations via des archives publiques.

Un porte-parole de la National Highway Traffic Safety Administration a déclaré à CNBC qu’il était au courant de l’incendie du véhicule Tesla en Pennsylvanie et qu’il était en contact avec les agences compétentes et le fabricant pour recueillir plus d’informations sur l’incident. Ils ont déclaré: « Si les données ou les enquêtes montrent qu’il existe un défaut ou un risque inhérent pour la sécurité, la NHTSA prendra les mesures appropriées pour protéger le public.«

Un autre organisme fédéral de surveillance de la sécurité des véhicules, le National Transportation Safety Board, ne mène pas d’enquête, a-t-il déclaré à CNBC.

Tesla devrait divulguer le nombre de véhicules qu’elle a produits et livrés au dernier trimestre dans les prochains jours. Il n’a pas encore dit comment les nouvelles voitures Model S ou Model S Plaid qu’il a livrées aux clients.