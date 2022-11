Tesla, Meta, DR Horton et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Tesla (TSLA) – Les documents déposés auprès de la SEC montrent que le PDG Elon Musk a vendu près de 4 milliards de dollars d’actions Tesla dans les jours qui ont suivi son achat de Twitter. Les actions de Tesla ont ajouté 1,5 % en précommercialisation.

Métaplates-formes (META) – Les actions de la société mère Facebook ont ​​augmenté de 4,3 % dans les échanges avant commercialisation après que l’entreprise a annoncé qu’elle licenciait 13 % de ses effectifs, soit plus de 11 000 travailleurs.

DR Horton (DHI) – L’action du constructeur de maisons a chuté de 3,1 % en pré-commercialisation après avoir raté les estimations du haut et du bas pour son dernier trimestre. Il a également déclaré qu’il ne fournirait pas d’orientation en raison de l’incertitude du marché du logement.

Walt Disney (DIS) – Walt Disney a chuté de 7,4% en pré-commercialisation après avoir manqué les estimations des résultats pour son dernier trimestre. Les bénéfices de Disney ont été touchés par la hausse des coûts de son service de streaming Disney +, et la société prévoit de réduire les budgets de marketing et de contenu.

Affirmer les avoirs (AFRM) – Affirm Holdings a plongé de 12,2% dans les échanges avant commercialisation après que la société d’achat immédiat et payé plus tard ait annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu. Affirm a été particulièrement populaire parmi les acheteurs de Peloton vélos, et voit l’impact du ralentissement des ventes d’équipements Peloton.

Avoirs parvenus (UPST) – Upstart a chuté de 23,8% dans l’action avant commercialisation après que la plate-forme de prêt basée sur l’IA a publié une prévision de revenus beaucoup plus faible que prévu pour le trimestre en cours, citant des conditions économiques difficiles.

Divertissement AMC (AMC) – AMC a annoncé une perte trimestrielle de 22 cents par action, inférieure à la perte de 26 cents anticipée par les analystes, et les revenus ont dépassé le consensus. Le PDG Adam Aron a déclaré que les résultats d’AMC avaient été impactés par les résultats au box-office dans la dernière partie du trimestre. AMC a chuté de 3,9% en action avant commercialisation.

Groupe Lucide (LCID) – Lucid a glissé de 8,3 % en précommercialisation après avoir déclaré qu’il pourrait lever jusqu’à 1,5 milliard de dollars grâce à la vente d’actions pour financer les opérations du constructeur de véhicules électriques.

Axon Entreprise (AXON) – Axon a augmenté de 8,5% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de Taser a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le troisième trimestre. Il a également relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, citant une demande robuste.

Marché des producteurs de choux (SFM) – Sprouts Farmers Markets a organisé un rallye de 8,2% en dehors des heures de travail sur des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu. L’épicier de produits biologiques a également relevé ses prévisions pour l’année complète, affirmant qu’il bénéficiait de l’accent mis de plus en plus sur la santé et le bien-être par les consommateurs.