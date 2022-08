Tesla menace de poursuivre un critique pour des publicités montrant des voitures heurtant un mannequin

NEW YORK, NEW YORK – 02 MAI : Elon Musk assiste au Met Gala 2022 célébrant “In America : An Anthology of Fashion” au Metropolitan Museum of Art le 02 mai 2022 à New York. (Photo de Théo Wargo/WireImage)

Tesla a menacé de poursuivre Dan O ‘Dowd, le PDG de Green Hills Software et The Dawn Project, après avoir créé et payé une campagne publicitaire télévisée nationale montrant un véhicule Tesla fauchant un mannequin de la taille d’un enfant sur une piste d’essai fermée. L’annonce indique que le véhicule avait engagé le système avancé d’assistance à la conduite du constructeur automobile, baptisé “Full Self-Driving”.

Dans une lettre de cessation et d’abstention, Tesla a déclaré que cette publicité provocatrice équivalait à une “désinformation sur Tesla” selon laquelle les “prétendus tests” dans la publicité “abusent et dénaturent les capacités de la technologie de Tesla”, et que les “tests d’O’Dowd sont sérieusement trompeur et probablement frauduleux.”

La campagne Dawn Project a été mise en ligne le 9 août, selon un tweet d’O’Dowd.

O’Dowd raconte lui-même l’annonce en disant : “Cent mille conducteurs de Tesla utilisent déjà la conduite entièrement autonome sur les routes publiques. Je m’appelle Dan O’Dowd. Je suis ingénieur en sécurité. Et la conduite entièrement autonome de Tesla est la le pire logiciel commercial que j’aie jamais vu – dites au Congrès de le fermer.”

Un porte-parole d’O’Dowd a déclaré à CNBC qu’il avait dépensé “sept chiffres” et que la publicité était “diffusée sur des centaines de chaînes de télévision atteignant plus de 60% des foyers en Amérique”. O’Dowd a déclaré à CNBC que The Dawn Project est une entreprise privée de sécurité technologique et d’éducation à la sécurité.

Dans son message de cesser et de s’abstenir, Tesla a déclaré: “Il a été porté à notre attention que vous, personnellement, et The Dawn Project avez dénigré les intérêts commerciaux de Tesla et diffusé des informations diffamatoires au public concernant les capacités de la conduite autonome complète de Tesla ( FSD) (bêta) technologie.”

Tesla a ensuite exigé que The Dawn Project supprime les vidéos “Test Track”, émette une rétractation publique, divulgue le financement des tests et de la publicité créés par le Dawn Project, et indique si des agences de réglementation ont approuvé la méthodologie ou les résultats de The Dawn Project pour ses tests. .

Le Washington Post première a rendu compte de la lettre de cesser et de s’abstenir, qui a également été obtenue par CNBC.

Les publicités du Dawn Project ont été largement critiquées. Tesla les critiques ont dit les vidéos n’ont pas permis d’identifier de graves problèmes de sécurité avec les systèmes d’assistance à la conduite, tandis que Tesla les fans ont dit le pilote d’essai a semblé abuser du système pour s’assurer qu’il entrerait en collision avec le mannequin de la taille d’un enfant.

Après la diffusion de la publicité télévisée, certains fans et actionnaires de Tesla ont conçu leurs propres tests de sécurité FSD Beta pour prouver que les voitures éviteraient de heurter les enfants. Ils ont enrôlé leurs propres enfants pour ces manifestations et ont publié des vidéos sur YouTube, qui a ensuite déterminé que les vidéos allaient à l’encontre de leurs politiques de “contenu préjudiciable”, et les a supprimées.

Mercredi, le PDG de Tesla, Musk dit dans un tweet“La première version bêta a de nombreux problèmes connus. La raison pour laquelle nous la publions sur un nombre limité de voitures est de découvrir des problèmes inconnus.”

Jeudi, Musk a tweeté qu’O’Dowd était “des chauves-souris — fou”, en utilisant des emoji pour transmettre l’insulte.

O’Dowd a déclaré lors d’un appel avec CNBC jeudi: “Je me fiche de ce qu’il m’appelle. Quand va-t-il reconnaître et corriger les bogues qui se trouvent dans leur système? Ces problèmes ont été démontrés. Que doit-il faire maintenant est de désactiver FSD.”

Tesla commercialise ses systèmes d’assistance à la conduite aux États-Unis par niveaux.

Le pilote automatique est l’offre standard livrée dans tous les nouveaux véhicules Tesla. Tesla vend une option premium appelée Full Self-Driving (ou FSD) pour 12 000 $ ou 199 $ par mois. Le prix du FSD devrait passer à 15 000 $ en septembre.

Le constructeur automobile permet à certains conducteurs d’accéder à un programme appelé Full Self-Driving Beta s’ils obtiennent un score élevé au test embarqué de l’entreprise. Aucun de ces systèmes ne rend les voitures Tesla autonomes, ou sûres à utiliser sans conducteur au volant, prêtes à freiner et attentives à la route à tout moment. Les manuels du propriétaire de Tesla avertissent les conducteurs que les systèmes ne rendent pas leurs voitures autonomes.

Le California DMV a allégué que Tesla se livrait à de la publicité mensongère en ce qui concerne ses systèmes d’assistance à la conduite.

L’agence fédérale de réglementation de la sécurité des véhicules, NHTSA, a plusieurs enquêtes en cours pour évaluer la sécurité des systèmes d’assistance à la conduite de Tesla, du pilote automatique au FSD et FSD Beta.