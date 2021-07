Tesla Megapack a pris feu sur le site de Victorian Big Battery en Australie

Un incendie s’est produit dans un Tesla Megapack dans l’une des plus grandes batteries du monde dans l’État de Victoria en Australie vers 10h15, heure locale, vendredi, a confirmé CNBC.

La cause de l’incendie sur le site de Victorian Big Battery à Geelong, Victoria n’est pas encore connue.

Le géant parisien des énergies renouvelables Neoen a travaillé avec Tesla et AusNet Services pour développer le projet à l’échelle du réseau dans le but d’aider l’État de Victoria à atteindre un objectif d’énergie renouvelable de 50 % d’ici 2030.

Selon les récentes mises à jour partagées par Neoen Australia sur Twitter, la batterie n’a été enregistrée que récemment auprès de l’Australian Energy Market Operator. L’incendie s’est produit pendant les essais.

Selon un porte-parole d’AEMO, l’opérateur du marché de l’électricité, le site a été isolé en toute sécurité du réseau électrique et n’a pas eu d’impact sur l’approvisionnement en électricité de la région.

Des batteries gigantesques comme celles proposées par Tesla, ABB et les nouveaux venus comme Northvolt peuvent aider les opérateurs de réseau à déplacer des capacités supplémentaires entre les États et à garantir que l’énergie provenant de sources d’énergie renouvelables intermittentes, notamment solaire et éolienne, peut être stockée et utilisée en cas de besoin.

Des projets tels que la grande batterie victorienne de Neoen et des systèmes tels que les mégapacks Tesla qu’il contient peuvent également garantir la disponibilité de l’électricité même en cas de pannes imprévues dans un réseau de transmission.

Lors d’un récent appel aux résultats, le PDG de Tesla, Elon Musk, a parlé de l’activité croissante de stockage d’énergie de son entreprise, affirmant qu’il existe une demande pour plus d’un million de batteries Powerwall domestiques de Tesla et « une grande quantité » de Megapacks pour les services publics. Les revenus de production et de stockage d’énergie de Tesla au cours du deuxième trimestre 2021 ont atteint 801 millions de dollars, le coût des revenus de cette division atteignant 781 millions de dollars pour le trimestre.

Selon un communiqué envoyé à CNBC au nom de Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australia, l’incendie s’est produit « dans l’un des Megapacks Tesla de la Victorian Big Battery » lors des premiers tests du système vendredi. Personne n’a été blessé et le site a été évacué.

Il a ajouté : « Neoen et Tesla travaillent en étroite collaboration avec les services d’urgence sur place pour gérer la situation. Le site a été déconnecté du réseau et il n’y aura aucun impact sur l’approvisionnement en électricité.

Neoen a également déclaré qu’il fournirait des mises à jour lorsque de nouvelles informations seraient disponibles. Tesla et AusNet n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Musk a écrit sur Twitter à la suite de l’annonce de l’incendie sur le site de la grande batterie, « Prometheus unbound », une référence au dieu du feu.

l’Australie Analyse financier a signalé que l’incendie avait déclenché un avertissement de fumée toxique, et les autorités ont demandé aux habitants des banlieues voisines de fermer leurs portes et fenêtres et d’éteindre les systèmes de chauffage et de refroidissement.