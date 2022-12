Tesla livre des semi-remorques électriques à PepsiCo dans une usine du Nevada

DETROIT (AP) – Tesla a livré ses premiers semi-remorques électriques à PepsiCo jeudi, plus de trois ans après qu’Elon Musk a annoncé que son entreprise commencerait à fabriquer les camions.

La société d’Austin, au Texas, a officiellement livré les camions dans une usine près de Reno, au Nevada. L’événement a été diffusé en direct sur Twitter, dont Musk est désormais propriétaire.

Musk a conduit l’un des trois Tesla Semis devant une foule à l’intérieur de l’usine. L’un était blanc, l’autre était peint avec un logo Pepsi et un autre avec des couleurs Frito-Lay.

PepsiCo, qui est basée à Purchase, New York, participe à un projet de fret à zéro émission dans une installation Frito-Lay à Modesto, en Californie. Ce projet est financé par une subvention de 15,4 millions de dollars pour la technologie de fret propre du California Air Resources Board, qui comprend 15 tracteurs électriques à batterie Tesla et d’autres camions électriques et au gaz naturel.

Les semi-remorques électriques seraient également éligibles à un crédit d’impôt fédéral pouvant atteindre 40 000 $.

Lors d’un événement en novembre 2017 dévoilant le Tesla Semi, Musk a déclaré que la production commencerait en 2019 et que les camions pourraient se suivre de manière autonome dans un convoi. Mais lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de Tesla en octobre, il a déclaré que le système “Full Self Driving” de l’entreprise n’était pas tout à fait prêt à être sans conducteur.

Musk a déclaré que le camion avait une autonomie par charge de 500 miles (800 kilomètres) lorsqu’il tirait une charge de 82 000 livres (37 000 kilos). L’entreprise prévoit d’augmenter la production de Semi pour fabriquer 50 000 camions en 2024 en Amérique du Nord.

Les concurrents travaillant sur des semi-remorques à hydrogène disent que les camions alimentés par batterie ne fonctionneront pas pour les transporteurs long-courriers car il faudra trop de temps pour recharger les énormes batteries. Musk a déclaré que l’hydrogène n’était pas nécessaire pour le camionnage lourd.

THE ASSOCIATED PRESS

Véhicules électriquesTesla