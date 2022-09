Tesla, les crédits d’impôt et l’avenir de la fabrication américaine de véhicules électriques

On a beaucoup parlé de la façon dont la loi sur la réduction de l’inflation représente le plus gros investissement climatique jamais réalisé par les États-Unis. Mais la lecture entre les lignes de la législation, qui aborde tout, des impôts aux soins de santé, montre que la loi de près de 740 milliards de dollars comporte quelques mises en garde, y compris de nouvelles dispositions pour un crédit d’impôt pour les véhicules électriques vieux de plus de dix ans.

Pendant des années, les acheteurs potentiels de véhicules électriques ont pu compter sur un crédit d’impôt fédéral sur les véhicules, qui équivaut à un rabais de 7 500 $ sur une large gamme de modèles de véhicules électriques. L’incitation a été autorisée à l’origine en 2008 et a joué un rôle essentiel dans la promotion des premières startups de véhicules électriques et dans l’encouragement des consommateurs soucieux des prix à franchir le pas et à passer à l’électrique. L’IRA prolonge le crédit d’impôt jusqu’en 2032 et établit un crédit supplémentaire de 4 000 $ pour les véhicules électriques d’occasion.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Recoder

Découvrez comment le monde numérique change – et nous change – avec la newsletter hebdomadaire de Recode.

Mais il existe également de nouvelles règles pour qu’un véhicule soit admissible à ce crédit. L’assemblage final de tout véhicule admissible doit également avoir lieu en Amérique du Nord, et le crédit dépendra également de la taille du véhicule, de son coût total et du revenu des acheteurs potentiels. À partir de 2024, au moins 40 % des minéraux critiques et au moins la moitié des composants de batterie utilisés pour construire de nouveaux véhicules électriques éligibles devront provenir des États-Unis ou de l’un de ses partenaires de libre-échange pour accéder à l’intégralité du crédit.

Mais pour la plupart des consommateurs, le nouveau crédit d’impôt pourrait s’avérer insaisissable. Environ 70% des voitures électriques, à hydrogène et hybrides actuellement vendues aux États-Unis ne seront pas éligibles au crédit, selon l’Alliance of Automotive Innovation, un groupe commercial qui représente l’industrie automobile. Une analyse d’août de la proposition IRA du Congressional Budget Office estime que seuls 11 000 véhicules environ pourraient recevoir le crédit en 2023 et environ 60 000 véhicules en 2024, selon une analyse d’août de la proposition IRA. Alors que l’Internal Revenue Service est chargé de déterminer quels véhicules sont éligibles, les experts ont déclaré à Recode qu’ils s’attendent à ce que très peu de voitures reçoivent le crédit au cours des prochaines années, d’autant plus que les exigences d’approvisionnement de la loi sont conçues pour devenir plus strictes.

Mais ce ne sera peut-être pas le cas pour toujours. Le crédit d’impôt n’est qu’une partie du plan de l’administration Biden pour une nouvelle ère de la fabrication automobile américaine, qui comprend tout, d’une nouvelle poussée pour repenser la réglementation minière à l’investissement de 3 milliards de dollars du Bipartisan Infrastructure Act dans la chaîne d’approvisionnement nationale des batteries. Ensemble, ces efforts et une augmentation du nombre de nouvelles usines de véhicules électriques basées aux États-Unis pourraient rendre les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis beaucoup plus courants dans la dernière partie de la décennie. Dans le même temps, ce crédit ne dissuadera pas nécessairement les gens d’acheter des véhicules électriques fabriqués à l’étranger, d’autant plus que les prix des véhicules électriques baissent et que la géopolitique continue de compliquer l’accès mondial aux combustibles fossiles.

“Les gens continueront d’acheter des véhicules électriques qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt”, explique Jane Nakano, chercheuse principale au programme de sécurité énergétique et de changement climatique du Centre d’études stratégiques et internationales. « Les véhicules électriques présentent de réels avantages pour les consommateurs. Ce n’est pas seulement pour la décarbonisation. Ce sont des avantages économiques pour les ménages, puis, dans une certaine mesure, des avantages en matière de sécurité énergétique. »

À l’heure actuelle, la Chine est le leader mondial incontesté des véhicules électriques. Bien que les minéraux critiques utilisés dans les batteries des véhicules électriques proviennent actuellement du monde entier –– la part du lion du cobalt provient de la République démocratique du Congo, tandis que le lithium a tendance à provenir d’Amérique du Sud et d’Australie – une grande partie du traitement de ceux-ci matériaux a lieu en Chine. La Chine est également responsable de plus de 70 % de la production mondiale de cellules de batterie. Le pays fabrique non seulement une grande partie des composants de batterie du monde, comme les matériaux de cathode, mais abrite également le plus grand fabricant de batteries, Contemporary Amperex Technology Co.

Le crédit d’impôt sur les véhicules révisés vise à rattraper son retard et à être compétitif en exerçant une pression croissante sur les constructeurs automobiles, bien qu’ils bénéficient d’une aide majeure. La version antérieure du crédit comprenait une disposition selon laquelle après qu’un constructeur automobile a fabriqué 200 000 véhicules éligibles, les gens ne pouvaient plus réclamer le crédit de 7 500 $. Cela signifie que des entreprises comme Tesla et GM n’ont pas été en mesure d’offrir le crédit depuis un certain temps. La dernière version de la loi élimine cette limitation, de sorte que les modèles de voitures construits par les plus grands fabricants de véhicules électriques pourraient redevenir éligibles au crédit.

Les constructeurs automobiles devront faire face à une bataille difficile pour répondre à ces exigences, d’autant plus que le pourcentage de composants et de matériaux qui doivent provenir des États-Unis ou de ses partenaires est censé augmenter dans les années à venir. Les réserves américaines de minéraux comme le cobalt, le lithium et le nickel ne représentent qu’une petite fraction de l’approvisionnement mondial actuel. Des règles encore plus strictes finiront par entrer en vigueur : d’ici 2024, les véhicules éligibles ne pourront pas incorporer de composants de batterie en provenance de Chine ou d’autres “entités étrangères préoccupantes”, et en 2025, ils ne pourront pas non plus inclure de minéraux critiques de ces pays.

“C’est le moment même pour ces constructeurs automobiles de décider de la prochaine voie de leur modèle commercial et où ils vont investir et renforcer leur production”, explique Katherine Stainken, vice-présidente des politiques à l’Electrification Coalition, une organisation qui favorise l’adoption des VÉ.

Les États-Unis faisaient des progrès sur ce front avant même que Biden ne signe l’IRA au début du mois. Les constructeurs automobiles et les fabricants d’électronique ont lentement augmenté le nombre d’installations de production de batteries aux États-Unis au cours des dernières années. Plus tôt cette semaine, Honda et LG Energy Solution ont annoncé qu’ils construiraient une usine de batteries de 4 milliards de dollars aux États-Unis, avec une production de masse prévue en 2025. Panasonic, qui a annoncé qu’il ouvrirait une usine de batteries au Kansas le mois dernier, dit maintenant qu’il pourrait construire une deuxième installation en Oklahoma. Le ministère de l’Énergie a estimé à la fin de l’année dernière qu’au moins 13 nouvelles gigafactories pourraient arriver aux États-Unis, rejoignant les nombreuses usines que des entreprises comme Tesla et GM ont déjà ouvertes.

Ces efforts sont soutenus par les autres investissements de l’administration Biden dans la chaîne d’approvisionnement technologique. La Maison Blanche a déjà alloué des fonds de la loi bipartite sur les infrastructures de l’année dernière pour soutenir de nouveaux projets axés sur la production de lithium et le recyclage des minéraux critiques, et le ministère de l’Énergie prête des milliards pour soutenir la construction de nouvelles usines de batteries GM et LG Chem. La Maison Blanche soutient également un effort du Congrès pour réviser la loi minière de 1872, qui régit encore aujourd’hui une grande partie de l’exploitation minière aux États-Unis. Biden a déclaré que les métaux clés utilisés dans les véhicules électriques étaient essentiels à la sécurité nationale lorsqu’il a invoqué la loi sur la production de défense en avril, jetant les bases du ministère de la Défense pour stimuler l’industrie minière nationale.

Le CHIPS and Science Act pourrait également donner un coup de pouce aux véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. La subvention globale de 52 milliards de dollars, que Biden a officiellement approuvée plus tôt cet été, subventionnera la construction de plusieurs nouvelles usines de semi-conducteurs aux États-Unis, y compris des usines axées sur la fabrication de puces automobiles. Ceci est particulièrement important pour les véhicules électriques, qui peuvent facilement nécessiter le double du nombre de puces informatiques par rapport aux véhicules à combustion interne comparables.

“Ce que les États-Unis sont en train de faire en ce moment, c’est de sécuriser leur propre approvisionnement au cours des 10 prochaines années”, explique Nathan Iyer, associé principal chez RMI, “et de s’assurer que ce qui représente actuellement 0,7 % du marché mondial passe à un niveau plus élevé”. un montant raisonnable, plus proche de 5, 6, 10, 13% du marché mondial, pour vraiment s’assurer que notre propre demande est couverte par les chaînes d’approvisionnement.

Le plan de Biden a cependant de réels défauts. Les demandes et les approbations fédérales pour l’exploitation minière ont diminué au cours des dernières années, et les réglementations environnementales peuvent bloquer l’ouverture de nouveaux projets miniers. sur les collectivités locales. Dans le Minnesota, des membres de tribus qui vivent à proximité s’inquiètent déjà d’une mine à partir de laquelle Talon Metals, une société qui a remporté un contrat avec Tesla et les éloges de l’administration Biden, prévoit d’extraire du nickel pour les véhicules électriques.

Il y a aussi des obstacles logistiques. L’IRS doit déterminer comment déterminer avec précision quels modèles de véhicules électriques répondent aux exigences d’approvisionnement strictes du nouveau crédit, une tâche pour laquelle l’agence fiscale n’est pas actuellement équipée. D’autres pays, dont l’Union européenne et la Corée du Sud, ont suggéré que le crédit d’impôt pour véhicules propres pourrait être injuste pour les constructeurs automobiles étrangers et pourrait violer les règles du commerce international. Il est également possible que les constructeurs automobiles acceptent une majoration de 7 500 $ pour éviter entièrement les nouvelles exigences du gouvernement.

Ces efforts rappellent que même si les États-Unis ont une longue histoire de construction de voitures, le pays part surtout de zéro en ce qui concerne les véhicules électriques. Les investissements que l’administration Biden fait dans les capacités de fabrication de véhicules électriques ne produiront en grande partie pas de composants ou de véhicules avant au moins plusieurs années, ce qui signifie que les consommateurs devront peut-être attendre pour profiter pleinement des avantages du crédit prolongé. Seul le temps nous dira si les rêves de Biden d’une renaissance des véhicules électriques pour l’industrie automobile américaine se concrétiseront finalement.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !