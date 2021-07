Tesla lance un abonnement « FSD » pour 199 $ par mois

Tesla vient d’introduire un moyen pour les clients de s’abonner à son forfait d’assistance au conducteur premium pour 199 $ par mois, plutôt que de payer 10 000 $ à l’avance.

Commercialisé comme Capacité d’auto-conduite complète (ou FSD), le système d’aide à la conduite ne rend pas les véhicules électriques de Tesla sûrs pour une utilisation sans un conducteur attentif au volant.

Un propriétaire éligible a partagé un avis qu’il a reçu de Tesla vendredi avec CNBC, qui disait :

« La capacité de conduite autonome complète est désormais disponible sous forme d’abonnement mensuel. Mettez à niveau votre modèle Y… pour 199 $ (hors taxes) pour découvrir des fonctionnalités telles que la navigation sur pilote automatique, le changement de voie automatique, le stationnement automatique, l’invocation et les feux de circulation et le contrôle des panneaux d’arrêt Les fonctionnalités actuellement activées nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome. »

Alors que la Tesla Model Y de cette personne possédait tous les composants nécessaires pour démarrer un abonnement FSD, d’autres propriétaires ont déploré qu’ils devraient payer 1 500 $ pour mettre à niveau l’ordinateur de leur Tesla vers la version Hardware 3, ou HW3, que la société a présentée pour la première fois lors de son événement Autonomy Day. en avril 2019 pour souscrire.

Les clients qui ont déjà acheté le package Enhanced Autopilot de Tesla, qu’il ne vend plus, peuvent s’abonner à FSD pour un prix inférieur de 99 $ par mois, mais peuvent nécessiter la mise à niveau HW3.

Dans un contrat d’abonnement sur Le site de Tesla, le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk prévient que, entre autres :

Les fonctionnalités FSD sont « sujets à modification, limitées par région » et ne peuvent être utilisées que sur les véhicules Tesla dotés d’un matériel plus récent et d’une technologie de pilote automatique installée.

Les conducteurs sont responsables des péages, du stationnement ou d’autres infractions à la circulation qui se produisent dans une Tesla qui fonctionne avec les fonctionnalités FSD activées.

Tesla peut augmenter le prix d’un abonnement à tout moment, mais donnera aux conducteurs un préavis d’un mois avant de les facturer à un nouveau tarif.

Les propriétaires peuvent annuler FSD à tout moment, mais la société ne calculera pas leur paiement mensuel au prorata s’ils le font.

Tesla peut suspendre ou annuler l’abonnement FSD d’un conducteur s’il utilise la technologie, « pour tout ce qui n’est pas autorisé ou inapproprié » ou pour non-paiement.

Toutes les Tesla plus récentes incluent un ensemble standard de fonctions d’assistance à la conduite appelée Autopilot. Le pilote automatique ou les fonctionnalités standard permettent à une Tesla de « diriger, accélérer et freiner automatiquement dans sa voie », selon le site Web de Tesla.

Le package FSD premium permet des fonctionnalités plus élaborées comme Smart Summon, qui permet à un conducteur d’appeler sa Tesla pour venir le chercher de l’autre côté d’un parking ou dans une longue allée en utilisant l’application mobile Tesla comme une télécommande.

Tesla a également promis qu’une fonctionnalité appelée « Autosteer dans les rues de la ville » serait bientôt disponible pour les conducteurs avec FSD. Mais l’entreprise est loin de ses objectifs initiaux et même révisés de fournir un « robotaxi » sophistiqué.

Musk a promis une démonstration sans conducteur et sans conducteur de Tesla en 2017. Son entreprise n’a pas encore terminé cette mission. En 2019, Musk a prédit que Tesla fabriquerait des robotaxis autonomes en 2020 et des voitures sans volant ni pédales en 2021.

Lors d’un appel aux résultats du premier trimestre, le directeur financier de Tesla, Zachary Kirkhorn, a déclaré : « Si vous regardez la taille de notre flotte et le nombre de clients qui n’ont pas acheté FSD à l’avance ou en location et qui souhaitent peut-être expérimenter avec FSD , c’est une excellente option pour eux. » Il a ajouté : « Au fur et à mesure que le portefeuille de clients abonnés se développe, cela devient une activité assez solide pour nous au fil du temps. »

Pour affiner les fonctionnalités d’assistance à la conduite inachevées, Tesla donne à certains propriétaires un accès anticipé à une version bêta de FSD – transformant efficacement des milliers de conducteurs de tous les jours en testeurs de logiciels sur les routes publiques aux États-Unis

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations supplémentaires, y compris si les abonnés FSD seront éligibles pour participer au programme FSD Beta.

Au cours des derniers mois, comme CNBC l’a signalé précédemment, Tesla a également déclaré aux régulateurs du DMV de Californie et de la NHTSA que sa technologie FSD et FSD Beta équivalait à un système de « niveau 2 » – une référence aux catégories d’automatisation des véhicules écrites par une association professionnelle pour ingénieurs, SAE International.

Selon les normes de la SAE, le dernier mis à jour en mai 2021, les conducteurs d’un véhicule de niveau 2 doivent « superviser en permanence« , y compris en braquant, en freinant ou en accélérant « au besoin pour maintenir la sécurité ». Les véhicules de niveau 2 sont dotés de fonctionnalités telles que le centrage automatisé des voies qui fonctionne conjointement avec le régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, un véhicule de niveau 4 peut ne pas avoir besoin de volant ou pédales et peut fonctionner comme un taxi local sans chauffeur dans des conditions limitées comme le beau temps.