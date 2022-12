Tesla lance le support Apple Music avec une mise à jour logicielle

Tesla a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour de ses véhicules qui permet la prise en charge d’Apple Music – rejoignant d’autres applications de streaming musical déjà dans les voitures, comme Spotify et Tidal.

La prise en charge d’Apple Music a récemment été taquinée au Petersen Automotive Museum de Los Angeles, où une icône d’application Apple Music dans le système d’infodivertissement Tesla sur un véhicule exécutant une future version logicielle alors inédite a été vue, l’icône de l’application ouvrant un écran lorsqu’elle est tapée qui prend les utilisateurs à une page où ils peuvent scanner un code QR sur leur téléphone pour se connecter à ‌Apple Music.

Avec la mise à jour logicielle 2022.44.25, Tesla a lancé le support Apple Music, indiquant que les conducteurs peuvent écouter l’intégralité de leur bibliothèque, découvrir de nouvelles musiques, syntoniser les stations de radio en direct, etc.

Diffusez plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture sans publicité. Écoutez toute votre bibliothèque, découvrez de nouvelles musiques et syntonisez les stations de radio en direct. Pour accéder à Apple Music, appuyez sur l’icône Apple Music dans le lanceur d’applications, scannez le code QR avec votre appareil mobile et connectez-vous avec votre identifiant Apple.