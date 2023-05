Tesla introduit des robots supplémentaires et rafraîchit son armée de robots formés par l’IA.

Un Tesla Bot a montré sa capacité à exécuter des tâches similaires à celles effectuées par des personnes en déplaçant des marchandises d’un conteneur à un autre.

Tesla a dévoilé une nouvelle vidéo montrant ses Tesla Bots, qui semblent désormais pouvoir ramasser des objets, se déplacer de manière stable et identifier des objets. Elon Musk, le PDG de Tesla, a montré la vidéo aux participants lors de la réunion des actionnaires de la société.

Les améliorations notables du projet Tesla Bot sont mises en évidence dans la vidéo. Cela inclut un meilleur contrôle du couple moteur, des capacités de manipulation d’objets et une formation à l’intelligence artificielle (IA) basée sur des mouvements suivis par l’homme. Mais plus important encore, le personnel de Tesla n’est plus tenu d’aider les robots humanoïdes à marcher droit.

Dans une présentation, un bot Tesla a sorti des objets d’un conteneur et les a mis dans un autre, démontrant une application possible pour les robots effectuant des tâches de type humain. Cette activité a fourni une illustration de la façon dont les démonstrations humaines peuvent être utilisées pour former l’IA du bot.

Les robots humanoïdes ont été initialement dévoilés en octobre lors du Tesla AI Day 2022. À cette époque, les organes internes du robot étaient visibles et il pouvait à peine avancer. Une deuxième version plus complète a également été affichée, mais elle a nécessité l’aide du personnel pour rester debout.

Les internautes ont eu des réactions mitigées face au nouveau clip, certains félicitant Tesla pour son exploit et d’autres menaçant d’attaquer le robot s’ils le voyaient dans la rue.

La nouvelle démonstration de robot a eu lieu quelques jours après que Musk a fait connaître sa démission en tant que PDG sur Twitter. Le 11 mai, Musk a déclaré qu’il assumerait les fonctions de président exécutif et de directeur technique de Twitter, portant son attention sur les opérations de l’entreprise pour ses produits, logiciels et systèmes.

En tant que prochain PDG de Twitter, Linda Yaccarino succèdera à Musk. Le milliardaire a déclaré le 12 mai qu’il était ravi de collaborer avec Yaccarino pour transformer la plateforme en « X, l’application tout ».

Le poste Tesla introduit des robots supplémentaires et rafraîchit son armée de robots formés par l’IA. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.