Tesla Gigafactory Nevada a divulgué une réunion audio: nouveaux dirigeants, objectifs

Au cours de la réunion, Sagar a célébré le fait que Tesla a fabriqué environ 134 000 voitures dans son usine de Fremont, en Californie, au deuxième trimestre de 2022, et a déclaré qu’août était l’un des mois records pour Fremont en termes de production. L’usine de Fremont est désormais en mesure de fabriquer environ 12 000 voitures par semaine et vise 14 000 par semaine comme prochain objectif, a-t-il déclaré.

Les travailleurs de la Gigafactory fabriquent des batteries et des groupes motopropulseurs pour les véhicules électriques de Tesla, ainsi que les grandes batteries de secours, Powerwall et Megapack, vendues par la division Énergie de Tesla.

Sagar s’est entretenu avec un groupe de centaines d’employés de Gigafactory jeudi après-midi au sujet des changements de direction, des évaluations des performances, des jalons de l’usine et des nouveaux objectifs agressifs pour l’installation. Il a également divulgué des informations sur les progrès réalisés dans les usines de Tesla à Austin, au Texas, et à l’extérieur de Berlin, en Allemagne.

L’ancien vice-président des opérations de Gigafactory, Chris Lister, a quitté l’activité de véhicules électriques et d’énergie propre d’Elon Musk cet été, et Hrushikesh “Hrushi” Sagar a été promu pour superviser la Gigafactory, selon l’audio d’une réunion de jeudi et des documents partagés avec CNBC par des personnes qui travailler à l’usine. Sagar relève directement du PDG Elon Musk et supervisera également simultanément l’usine d’assemblage de véhicules de Tesla à Fremont, en Californie.

Avant de rejoindre Tesla fin 2017, Chris Lister a passé 22 ans dans des postes de fabrication de précision chez PepsiCo. Au cours de son mandat chez Tesla, la Gigafactory a connu une construction rapide et des difficultés de croissance, notamment des volumes élevés de ferraille, des incendies et des déversements de pétrole. Mais en augmentant la production là-bas, il a également contribué à propulser Tesla pour devenir la marque de véhicules électriques à batterie la plus vendue aux États-Unis et dans le monde. Lister et Tesla n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le nouveau titre de Sagar, selon son profil LinkedIn, est directeur principal des opérations de véhicules et de l’ingénierie de fabrication.

Sagar a déclaré jeudi aux employés qu’ils devraient considérer l’usine de Fremont comme leur “client”, notant que la production de véhicules y réussit ou est entravée en fonction des volumes et de la qualité des expéditions de Gigafactory.

Bien que Sagar ne prévoie pas de passer la majeure partie de son temps à Reno, il prévoit de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de l’usine, notamment le responsable de l’énergie Matt Reddick, qui a rejoint l’entreprise il y a environ six mois, et le responsable du site Eric Montgomery, qui gérera les choses. au jour le jour dans le Nevada. Parmi les autres principaux dirigeants de la Gigafactory figurent désormais Jeff Jackson, qui dirige l’infrastructure de l’usine, et Bert Somsin, directeur des ressources humaines de l’usine.

Lors de la même réunion jeudi, Montgomery a déclaré aux employés de Gigafactory qu’ils devaient atteindre une production régulière de 8 800 batteries haute tension par semaine pour soutenir les nouveaux objectifs de production de Fremont et “maximiser les constructions à traction intégrale”. Il a déclaré qu’août 2022 était également le deuxième meilleur mois jamais enregistré par la Gigafactory pour la production, juste après octobre 2021.

Reddick a déclaré que Tesla peut désormais produire 42 batteries Megapack géantes sur une période continue de sept jours. Les mégapacks ont à peu près la taille d’un conteneur d’expédition et sont utilisés pour le stockage d’énergie à grande échelle, souvent pour stocker l’excédent d’énergie généré par le vent ou le soleil.

Tesla est sur le point de produire 442 mégapacks au cours du troisième trimestre 2022, ce qui représente une croissance de 85 % par rapport à la production de mégapacks au cours des trois mois précédents.

La Gigafactory a également atteint et dépassé une cadence de production de 6 500 Powerwalls par semaine. Les Powerwalls sont les plus petites batteries de secours à usage domestique que le PDG Elon Musk a récemment promues sur Twitter au milieu d’une vague de chaleur massive en Californie. La vague de chaleur a menacé les pannes d’électricité et a poussé l’État à exhorter les résidents à réduire leur consommation d’électricité pendant les heures de pointe.

Tesla exigeait auparavant que les clients qui souhaitaient acheter un Powerwall achètent également un toit solaire à l’entreprise. La Nevada Gigafactory a fabriqué 37 600 Powerwalls au deuxième trimestre, a déclaré Montgomery, et a déclaré que l’installation était sur le point d’augmenter ce chiffre de 22 % au troisième trimestre.

En ce qui concerne l’installation elle-même, Jackson a vanté une nouvelle installation de traitement de l’eau avancée que Tesla est en train de construire sur place.

“Cela va éliminer le rejet de l’eau de traitement de notre site, ou des eaux usées, et cela va permettre le recyclage et l’évaporation de l’eau à 98%”, a-t-il déclaré. “C’est une chose énorme, c’est aligné avec notre mission.”

Jackson a également fait le point sur le toit solaire de la Gigafactory. “En ce moment, nous avons environ huit mégawatts sur le toit que nous pouvons utiliser quotidiennement, ce qui est vraiment excitant”, a déclaré le leader des infrastructures.

Tesla a également un nouveau vendeur de nourriture sur place qui fournit des bols à poke, construit une salle de méditation pour les employés, améliore les routes et installe plus de chargeurs de VE le long des routes autour de l’installation.

Sur le front des ressources humaines, les travailleurs ont été invités à réduire le nombre d’heures de travail nécessaires pour produire une seule unité des produits qu’ils construisent dans leurs équipes et à déposer davantage d’avis de «prise en charge» sur la façon d’améliorer la sécurité et de réduire les coûts autour la plante.

La société dépasse les fortes réductions d’effectifs qui ont eu lieu au deuxième trimestre de cette année et est au milieu d’un vaste processus d’examen des performances, a déclaré Sagar.

Un employé a demandé à la direction si ses subventions en actions seraient liées aux jalons de l’entreprise cette année, et la direction a dit non. Mais les équipes et les responsables des ressources humaines sont encore en train de déterminer qui peut être éligible aux promotions, augmentations et primes. Sagar a déclaré que d’ici la fin septembre, les managers devraient discuter avec leurs équipes de leurs évaluations de performance.

Les employés ont demandé à la direction de discuter si et où la prochaine usine de Tesla pourrait être construite. Les activités de lobbying de Tesla au Canada et les investissements de l’entreprise dans le Nord ont déjà suscité des spéculations sur une usine basée au Canada.

Sagar a déclaré: “J’ai une idée des candidats, mais je ne pense pas que je sois libre pour le moment de divulguer ces candidats en raison de la confidentialité de certaines de ces choses.” Il a proposé : “Il y a un avenir passionnant pour l’Amérique du Nord et tout autour des Amériques.”