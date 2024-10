Tesla « Full Self Driving » traverse de petits cerfs – ne s’arrête pas

Inscrivez-vous pour mises à jour quotidiennes de CleanTechnica sur email. Ou suivez-nous sur Google Actualités!

Eh bien, ce n’est pas amusant. Un propriétaire de Tesla utilisant la conduite entièrement autonome (FSD) la nuit sur une autoroute a fini par traverser un jeune cerf – sans pause, sans écart ou quoi que ce soit. Si c’était toute l’histoire, ce serait déjà quelque chose de remarquable. Cependant, ce n’est pas tout à fait la fin.

Un milliardaire qui critique catégoriquement la Tesla Full Self Driving (FSD) et convaincu que ce n’est pas sûr, Dan O’Dowda dépensé des millions de dollars ces dernières années j’essaie de retirer FSD de la route. L’argent n’a pas été bien dépensé jusqu’à présent, car FSD est de plus en plus utilisé chaque semaine. Néanmoins, il continue de se déplacer. Une chose qu’il a montrée précédemment est que placer un petit objet de la taille d’un enfant devant une Tesla à l’aide du FSD peut conduire la voiture à rouler sur l’objet – lorsqu’il est placé au bon angle ou dans la bonne position et placé sur la trajectoire de la voiture. . Eh bien, il a entendu parler de cette histoire avant moi et il a publié la déclaration suivante, affirmant que cela renforce son affirmation selon laquelle une Tesla sous FSD pourrait écraser un enfant.

A tous ceux qui disent que nos tests sont truqués et que @Tesla La conduite entièrement autonome ne renversera pas un petit enfant, voici FSD qui écrase et tue un cerf. Le cerf a la même taille qu’un petit enfant. FSD n’a pas freiné et ne s’est pas arrêté après la collision. Frappez et courez. https://t.co/2ZxWW9tAVV – Dan O’Dowd (@RealDanODowd) 28 octobre 2024

« Le cerf a la même taille qu’un petit enfant. FSD n’a pas freiné et ne s’est pas arrêté après la collision. Frappez et courez. En effet, ce n’est pas le cas.

Frappez le cerf avec ma Tesla. FSD ne s’est pas arrêté, même après avoir heurté le cerf à pleine vitesse. Énorme surprise après avoir subi une douzaine de faux arrêts chaque jour ! Je vis actuellement le pire côté du service Tesla. Je ne peux même pas obtenir une estimation pour l’assurance. Rendez-vous les plus proches uniquement en janvier. pic.twitter.com/7PMiROmk5x – Paul S (@TheSeekerOf42) 28 octobre 2024

Ce deuxième message provient de la même personne qui a publié la vidéo plus haut. Ils réitèrent que « le FSD ne s’est pas arrêté, même après avoir heurté le cerf à pleine vitesse. Énorme surprise après avoir subi une douzaine de faux arrêts chaque jour !

Cependant, le plus gros problème pour lui est sans doute que le service Tesla ne l’aide pas beaucoup. « Je ne peux même pas obtenir une estimation pour l’assurance. Rendez-vous les plus proches uniquement en janvier. Ouais ! Il doit attendre janvier pour obtenir un rendez-vous pour estimer le coût des dégâts pour la compagnie d’assurance ? C’est sauvage.

Cela démontre-t-il que le FSD ne doit pas être utilisé sur la voie publique ? Je n’en suis pas sûr, mais cela montre qu’il faut être très vigilant et ne pas supposer que cela évitera parfaitement des cas comme celui-ci… ou pire.