Tesla, Ford Motor, Goldman Sachs et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de précommercialisation mercredi.

Tesla, Twitter – Le constructeur de véhicules électriques a chuté de 1,5 % après que le PDG Elon Musk a inversé le cours de son achat sur Twitter, proposant à nouveau de reprendre la société de médias sociaux pour 54,20 $ par action. Il avait déjà tenté de renoncer à acheter la société, mais Twitter l’a poursuivi pour qu’il procède à l’achat. Les actions de Twitter ont légèrement baissé après avoir rallié les informations mardi.

Constructeurs automobiles – Ford a augmenté de 1,5% après que Morgan Stanley a mis à niveau le titre à un poids égal à surpondéré, citant une opportunité d’achat potentielle après la récente baisse du titre. General Motors, quant à lui, a chuté de 1,8 % après que la société a abaissé son objectif de cours sur l’action.

Morgan Stanley, Goldman Sachs – Les actions des deux banques ont chuté de 1,4 % et 1,6 %, respectivement, après qu’Atlantic Equities a déclassé les deux actions en raison du potentiel de baisse du volume des services bancaires d’investissement.

Airbnb – La plateforme de voyages en ligne a augmenté de 0,8 %, surperformant le marché au sens large, après que Bernstein a commencé à couvrir l’action avec une note de surperformance et un objectif de prix qui implique une hausse d’environ 30 % par rapport à la clôture de mardi.

Compagnies de croisières – Les principales compagnies de croisières ont chuté après avoir bondi lors des échanges de mardi, lorsque Norwegian Cruise Line a annoncé qu’elle abandonnerait les exigences de test, de masquage et de vaccination Covid-19. L’action a baissé de 2% mercredi, tandis que Carnival et Royal Caribbean ont perdu respectivement 2,3% et 1,9%.

Bionano Genomics – Les actions ont bondi de 11,3% après que la société a publié une étude sur l’utilisation de la cartographie optique du génome pour enquêter sur le cancer du foie.