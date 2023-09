Tesla fait l’objet d’une enquête sur la fonction de pilote automatique « mode Elon »

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enquête sur les véhicules Tesla pour une fonctionnalité « Elon Mode » qui permettrait au système d’assistance à la conduite de prendre le relais des conducteurs pendant une période prolongée. L’administration a ordonné à Tesla de remettre les données concernant sa fonction de pilote automatique dans un 26 juillet lettre qui a été publié mardi sur le site Web du ministère américain des Transports.

Dans la lettre, la NHTSA a déclaré à Tesla qu’elle avait été informée que la configuration du pilote automatique pouvait être activée pour prendre le relais du conducteur tout en désactivant l’invite qui informe les conducteurs d’appliquer un couple au volant. La NHTSA a écrit que il « s’inquiète du fait que cette fonctionnalité ait été introduite dans les véhicules grand public et, maintenant que son existence est connue du public, davantage de conducteurs pourraient tenter de l’activer. Le relâchement qui en résulte des commandes conçues pour garantir que le conducteur reste engagé dans la tâche de conduite dynamique pourrait conduire à une plus grande inattention du conducteur et à son incapacité à superviser correctement le pilote automatique.

Les conducteurs utilisant le pilote automatique doivent garder les mains sur le volant, même en utilisant la fonction d’aide à la conduite, mais s’il retire les mains du volant, un symbole clignote sur l’écran tactile du véhicule. Cependant, un pirate informatique, connu sous le nom de @greentheonly, aurait découvert si le conducteur lâche les mains du volant, le clignotement se transformera en un bip, mais si le conducteur ignore toujours la notification, le véhicule peut désactiver les fonctions d’assistance à la conduite pour le reste du trajet. Le hacker a posté un vidéo sur YouTube de lui conduisant un véhicule Tesla pendant une période prolongée en utilisant la fonction de pilote automatique, sans être invité à placer ses mains sur le volant.

Philip Koopman, chercheur en sécurité automobile et professeur agrégé de génie informatique à l’Université Carnegie Mellon, a déclaré CNBC, « Il semble que la NHTSA voit d’un mauvais oeil les codes de triche qui permettent de désactiver des fonctions de sécurité telles que la surveillance des conducteurs. Je suis d’accord. Les fonctionnalités cachées qui dégradent la sécurité n’ont pas leur place dans les logiciels de production.

L’enquête la plus récente intervient après que la NHTSA a annoncé qu’elle enquêtait sur plus de une douzaine d’accidents de Tesla identifiés qui ont frappé des véhicules d’urgence à l’arrêt. En juin de l’année dernière, l’agence a également publié une mise à jour enquête sur 830 000 véhicules Tesla pour une analyse technique, l’étape précédant un éventuel rappel.

« Nous parviendrons à une résolution (de l’enquête Tesla) », a déclaré Ann Carlson, administratrice par intérim de la NHTSA. Reuters la semaine dernière. Faisant référence aux systèmes avancés d’aide à la conduite de Tesla, elle a ajouté : « Il est vraiment important que les conducteurs soient attentifs. Il est également très important que les systèmes de surveillance des conducteurs tiennent compte du fait que les humains font trop confiance à la technologie.

La NHTSA a donné à Tesla jusqu’au 25 août pour répondre à la commande spéciale et fournir tous les documents nécessaires, tout en notant que si l’entreprise ne s’y conforme pas, elle pourrait être soumise à des sanctions civiles pouvant aller jusqu’à 26 315 $ par jour. Dans un lettre séparée envoyée à la NHTSA le 25 août, Tesla a demandé un traitement confidentiel, ne laissant aucune version de sa réponse accessible au public. On ne sait pas si la NHTSA a répondu.